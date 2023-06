ehotel® von ntv und DISQ ausgezeichnet: Höchste Kundenzufriedenheit durch exzellenten Service und beste Konditionen

Berlin, 29. Juni 2023 – Die Ergebnisse der aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag von ntv zeigen, dass bei der Buchung von Hotels erhebliches Sparpotenzial besteht. Die Untersuchung verglich acht Hotelportale hinsichtlich Service und Konditionen und enthüllte große Unterschiede zwischen den Anbietern. www.ehotel.de konnte sich als herausragender Anbieter positionieren und erhielt das Qualitätsurteil „gut“.

Das Hotelportal zeichnete sich vor allem durch seine hervorragenden Konditionen aus. Bei 80 Prozent der abgefragten Reisen war ehotel® entweder der alleinige oder der günstigste Anbieter. Das Sparpotenzial gegenüber dem teuersten Konkurrenten betrug in Einzelfällen beachtliche 24 Prozent der Übernachtungskosten. Zudem bot ehotel® einen ausgezeichneten Online-Service mit einer benutzerfreundlichen und informativen Website sowie einem transparenten und sicheren Buchungsprozess.

„Wir freuen uns über die Anerkennung durch das Deutsche Institut für Service-Qualität und dem hervorragendem Qualitätsurteil in dieser umfangreichen Studie“, sagt Fritz Zerweck, Geschäftsführer von ehotel®. „Die Ergebnisse bestätigen unsere Bemühungen, unseren Kunden stets die besten Konditionen und einen erstklassigen Service zu bieten. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer benutzerfreundlichen Website und unserem transparenten Buchungsprozess überzeugen konnten.“

ehotel® wird auch zukünftig darauf fokussieren, Kunden ein erstklassiges Buchungserlebnis und attraktive Konditionen zu bieten. Durch die kontinuierliche Optimierung des Online-Services und der Zusammenarbeit mit einem breiten Angebot an Hotels weltweit wird ehotel® weiterhin eine führende Rolle in der Hotelbuchungsbranche einnehmen.

Die herausragenden Leistungen von ehotel® wurden bereits von zahlreichen zufriedenen Kunden weltweit anerkannt. Mit dem Qualitätsurteil „gut“ von ntv DISQ wird die Exzellenz von ehotel® erneut bestätigt. Das Unternehmen wird auch weiterhin engagiert daran arbeiten, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und ihnen das bestmögliche Hotelbuchungserlebnis zu bieten.

Fakten zur Studie

Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete acht Hotelportale im Internet. Die Messung der Servicequalität erfolgte über je zehn Prüfungen der Internetauftritte durch geschulte Testnutzer sowie einer detaillierten Analyse der Websites. Im Fokus standen dabei u. a. der Informationswert, die Usability sowie die Transparenz und Sicherheit im Buchungsprozess. Die Serviceanalyse umfasste zudem die Kanäle Telefon und E-Mail mit jeweils zehn Mystery-Calls und -Mails. Es flossen 198 Servicekontakte mit den Hotelportalen in die Untersuchung ein. Ein zweiter Analysebereich behandelte die Konditionen: Auf der Basis fixer Reisedaten und zehn konkreter Hotels im In- und Ausland erfolgte eine stichtagsbezogene Ermittlung der jeweils günstigsten Angebote sowie die Bewertung der Preise, der Verfügbarkeit und der Stornierungsmöglichkeiten (Erhebungszeitraum: 03.-06.04.2023). Weitere Informationen finden Sie hier: https://disq.de/2023/20230621-Hotelportale.html

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Testerinnen und Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Den Verbrauchern liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für ihre Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet.

Firmenkontakt

ehotel AG

Christoph Metz

Greifswalder Straße 208

10405 Berlin

030 473 73 0



http://www.ehotel.de

Pressekontakt

ehotel AG

Christian Schmidt

Greifswalder Straße 208

10405 Berlin

030 473 73 245



http://www.ehotel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.