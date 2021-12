Ein profitables marktfähiges Produkt? – der Erfolgsgarant

Für Start-up-Coaches erweist sich der Weg zum Erfolg mühsam. Es mangelt an der richtigen Positionierung, was weitreichende Folgen auf das gesamte Unternehmensprojekt hat. Doch vor der Positionierung benötigen Coaches ein Produkt. Dieses Produkt muss in erster Linie marktfähig sein, damit es profitable Umsätze liefert. Expertin Nathalie Sabrina Dahl ist Unternehmerin und hilft Trainer, Coaches und kleinen Unternehmen eine Positionierung rund um ein profitables marktfähiges Produkt zu kreieren.

Das glasklare Versprechen

Die häufigsten Probleme von Coaches sind, dass zu viele Verkaufsgespräche geführt werden müssen, um einen Verkaufserfolg zu erzielen. Die Gespräche gestalten sich schwierig und es fällt nicht leicht, potenzielle KundInnen zu überzeugen. Zudem sind die KundInnen nicht bereit den Wert des Produktes zu bezahlen, da sie ihn nicht erkennen. Die Ursache liegt oft darin, dass das glasklare Versprechen an die KundInnen fehlt, welches in ein profitables und marktfähiges Produkt verpackt werden muss.

Profitables marktfähiges Produkt – PMP

Es gibt einige Voraussetzungen, damit ein Coaching- und Beratungsgeschäft funktioniert, erklärt Expertin Nathalie Sabrina Dahl. Eine davon ist, dass ein Produkt auf dem Markt validiert wird, das einerseits verkaufsfähig ist und gute Umsätze einbringt. Die Vorteile sind klar: Das PMP schafft eine echte Wende. Es wird eine Positionierung rund um das Produkt möglich. Zudem verlaufen Verkaufsgespräche leichter und effektiver. Durch den Prozess der Positionierung wird der Blickwinkel für das Produkt geschärft und die Botschaft, die eng mit dem Produkt verbunden ist, wird von zukünftigen KundInnen verstanden. Aus wagen Ideen wird ein systematischer Erfolg. Fachwissen und Informationen werden in ein hochwertiges Produkt verpackt, das gekauft wird. Produkterstellung, Positionierung, Vermarktung – und das mit der richtigen Strategie, so dass in kurzer Zeit Umsätze erzielt werden können.

Über die Expertin

Nathalie Sabrina Dahl kombiniert ihre Expertise aus über 20 Jahren Betriebswirtschaft und 15 Jahre Studium der Persönlichkeitsentwicklung auf einzigartige Weise. Die effektiven Coaching-Programme in ihrer Coaching-Business-Academy beweisen, dass herausragende Erfolge nicht unbedingt viel Zeiteinsatz erfordern. Mit der richtigen Unterstützung gelingt es, das eigene Business schneller zu skalieren und Erfolgsblockaden zu beseitigen. Mehr über Expertin Nathalie Sabrina Dahl finden Sie auf ihrer Webseite www.coaching-business-academy.com.

Nathalie Sabrina Dahl ist Expertin und Coach für die Erstellung von profitablen und markfähigen Produkten. Sie unterstützt Coaches auf dem Weg zum Erfolg.

