Eldorado für Hanffreunde in Ingolstadt eröffnet

“Hanf – der etwas andere Bioladen” mit bayernweit acht Einzelhandelsgeschäften am Markt/ Hanf-Vollsortiment mit 500 Produkten auf 35-qm-Fläche in der Theresienstraße 28/Gesunde Produkte aus einer vielseitigen Pflanze

INGOLSTADT – Alles rund um legalen Hanf: Für Ingolstädter Freunde des vielseitigen Rohstoffs gibt es seit Juni 2020 ein wahres Eldorado. Das neue Geschäft von “Hanf – der etwas andere Bioladen” in der Theresienstraße 28 bietet auf 35 qm Fläche rund 500 Produkte auf Basis der grünen Pflanze. “Cannabis kommt in der Mitte der Gesellschaft an”, sagte Wenzel Cerveny (59), Gründer und Geschäftsführer der Betreibergesellschaft DCI Cannabis Institut GmbH aus München, zur offiziellen Eröffnung der neuen Ingolstädter Filiale am Donnerstag (23.07.20). Das Unternehmen plant in den nächsten zwei Jahren bundesweit 50 weitere Filialen in 1a-Lagen größerer deutscher Städte.

Das neue Ingolstädter Einzelhandelsgeschäft basiert auf dem erfolgreichen Konzept des Muster-Shops in der Münchner Einsteinstraße 163. Der Hanf-Legalisierungsaktivist und Vorsitzende des Cannabis Verbandes Bayern (CVB), Wenzel Vaclav Cerveny, hat das Unternehmen 2016 gegründet. Inzwischen gibt es bayernweit sieben weitere Filialen (München 2x, Augsburg 2x, Landshut, Rosenheim, Baldham) und ein weiteres Geschäft in Esch-sur-Alzette (Luxembourg). Die neue Filiale sei der nächste Standort-Schritt in der Expansionsplanung gewesen, so Cerveny. Alle bisherigen bayerischen Filialen liegen rund um München. Die Hanfläden sind zudem als Anlaufstation für Patienten gedacht, die sich über die Auswirkungen des Cannabis als Medizin-Gesetz austauschen wollen.

Von Hanfsamen bis zu CBD-Öl

Rund 500 Produkte aus dem vielseitigen natürlichen Rohstoff gibt es seit Mitte Juni im neuen Ingolstädter Hanfladen. Dazu zählen kulinarische Zutaten wie Nudeln, Käse, Mehl oder Pesto oder Kaffee dazu Hanfsamen, Hanfproteine, Hanftees und Öle. “Vom Hanffeld in den Laden”, lautet das Credo, wie Jiri Cerveny (55), Geschäftsführer der DCI-Tochter CWE Trading UG und Verantwortlicher der beiden Filialen Landshut und Ingolstadt, betont. Viele Produkte kommen aus eigener Herstellung, dazu gehören unter anderem die Cannabidiol-(CBD)-Öle in der Vollspektrum-Extraktion mit 3,2 Prozent als Freilandprodukt sowie mit 10 Prozent und 15 Prozent Anteil an CBD aus dem Gewächshaus. Für Tierfreunde gebe es Hanföl und Trockennahrung, die Hunde, Katzen oder Pferden schmecken und guttun. Zum Sortiment gehören auch Textilien aus Hanf von Hemden bis zur Unterwäsche. Kosmetik von Gesichtscreme bis Badesalz, sowie CBD-Liquid für E-Zigaretten, Souvenirs und Schmuck runden das Sortiment ab, so Cerveny.

Filialleiter Lui Toman (59) aus Gelbelsee ist fasziniert von der Vielseitigkeit der Hanf-Pflanze. Gerade der Wirkstoff Cannabidiol (CBD) zeichne sich durch seine gesundheitlichen Vorteile für Mensch und Tier aus, so der gelernte Klavierlehrer und Musikproduzent. Hanf sei eine der ältesten Nutzpflanzen des Menschen, aber wegen der berauschenden Wirkung des Wirkstoffes Tetrahydrocannabinol (THC) zum Konsum verboten worden. Der Wirkstoff CBD habe jedoch keine berauschende (psychoaktive) Wirkung. In Verbindung mit allen möglichen Nahrungsmitteln rückt THC-armer Hanf laut Toman in den letzten Jahren immer mehr in das Interesse der Menschen. Der Ingolstädter Hanfladen hat von Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Bildtext:

Offizielle Eröffnung der Filiale Ingolstadt von “Hanf – der etwas andere Bioladen” mit den Gründern Silke und Wenzel Cerveny, Roland Meier (Vorsitzender Cannabis Social Club Ingolstadt) und Filialleiter Lui Toman (Foto: Josef König für DCI Cannabis Institut GmbH/honorarfrei).

Über die DCI Cannabis Institut GmbH

DCI-Gründer und Geschäftsführer Wenzel Vaclav Cerveny (59) hat sich seit Anfang 2014 einen Namen in der deutschen Legalisierungsbewegung gemacht. Unter dem Dach der im Dezember 2016 gegründeten DCI Cannabis Institut GmbH hat er seine Aktivitäten gebündelt. Er war Veranstalter der zwei Münchner Cannabis XXL-Messen 2015 und 2017. Seit Mai 2017 läuft der Einzelhandel “Hanf der etwas andere Bioladen” in der Münchner Einsteinstraße 163. Online sind die Produkte unter https://hanf-bioladen.de zu bestellen.

Die DCI Cannabis Institut GmbH mit bisher sieben Einzelhandelsgeschäften in Bayern (Umsatz 2019: 3 Mio. CAD/2 Mio. Euro/18 Mitarbeiter) gehört zum nicht-börsennotierten kanadischen Unternehmen CWE European Holding Inc. (Toronto). Ziel ist der Aufbau des größten Hanf- und CBD-Einzelhandels in Zentraleuropa. Langfristig wird der Börsengang in Canada angestrebt.

