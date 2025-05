enclaive und Maya Data Privacy kooperieren: Confidential Computing schützt KI-basierte Daten-Anonymisierung

Berlin, 15. Mai 2025 – enclaive, einer der führenden deutschen Anbieter im Bereich Confidential Cloud Computing, und Maya Data Privacy, spezialisiert auf KI-basierte Datenanonymisierung, kooperieren bei der Absicherung sensibler Unternehmensdaten: Die beiden Partner ermöglichen es Unternehmen, Daten sicher zu anonymisieren, verschlüsselt in der Cloud zu verarbeiten und so alle Compliance-Vorgaben zu erfüllen.

Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Infrastrukturen und Geschäftsprozesse in die Cloud, stehen dort aber vor der Herausforderung, ihre sensiblen Daten zuverlässig zu schützen. Immerhin gilt es dabei häufig, hochgradig komplexe Systeme – etwa im SAP-Umfeld – sicher und datenkonsistent zu migrieren, anspruchsvolle Testverfahren (zum Beispiel zur Validierung der Migrationen) ohne personenbezogene Daten durchzuführen und die durchgängige Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie DSGVO oder DORA sicherzustellen.

Ein innovativer Ansatz, um kritische Daten in den Testumgebungen und bei der Cloud-Migration zuverlässig zu schützen, ist die Kombination aus Confidential Computing von enclaive und anwendungsspezifischer Daten-Anonymisierung von Maya Data Privacy:

– Maya Data Privacy bietet drei Lösungen zum Compliance-konformen Schutz personenbezogener und sensibler Daten, ohne dass diese die Infrastruktur des Kunden verlassen. AppSafe ermöglicht die KI-basierte Anonymisierung persönlich identifizierbarer Daten (PII) konsistent über multiple Systeme und Datenbanken hinweg, optimiert die Datenqualität und die Datensicherheit durch automatisierte Datenbereinigung und erstellt auf Wunsch anonymisierte System-Kopien für produktionsnahe Testverfahren. FileSafe konzentriert sich auf strukturierte Dateiformate wie CSV und Excel sowie unstrukturierte Textdokumente und bietet damit eine einfache Option, PII vor dem Teilen oder der Weiterverarbeitung zu anonymisieren. Mit AISafe können Unternehmen KI-Tools wie ChatGPT datenschutzkonform nutzen – sensible Informationen werden vor der Verarbeitung zuverlässig erkannt und entfernt.

– Für noch robustere Security lassen sich die Workloads von Maya Data Privacy mit enclaive in Confidential Execution Environments (CEEs) isolieren, um sie mithilfe virtueller Hardware-Security-Module (vHSM) auch in offenen Multi-Cloud-Umgebungen zu schützen. Dabei werden sämtliche Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung und während der Verarbeitung in den CEEs – auch Enklaven oder Tresore genannt – verschlüsselt, sodass weder privilegierte User wie Admins noch die Cloud-Provider darauf Zugriff haben. Auf diese Weise können Unternehmen selbst bei der Nutzung der großen US-Hyperscaler alle Compliance-Vorgaben einhalten – und das mit nur 3 Prozent mehr Rechenleistung und ohne Code oder Workflows ändern zu müssen.

„Mit enclaive haben wir einen Partner gefunden, der genauso für die Themen Datenschutz und Compliance brennt wie wir – und unseren Kunden echten Security-Mehrwert bietet“, erläutert Ben Ramhofer, Co-Founder & CTO bei Maya Data Privacy. „Confidential Computing ist die perfekte Ergänzung für unsere Lösungen – und gleichzeitig der Schlüssel zu echter End-to-End-Privacy: enclaive bietet zuverlässig geschützte Ausführungsumgebungen – in hybriden wie auch Multi-Cloud-Strukturen -, in denen unsere KI ihre Anonymisierungsprozesse sicher durchführen kann. So können weder böswillige Insider mit Admin-Rechten noch die Cloud-Provider die Anonymisierung einsehen und zurückverfolgen. Das ist Datenschutz „at its best“ und endlich ein sicherer Weg in die Cloud.“

„Die Kombination aus KI-basierter Datenanonymisierung und robuster Verschlüsselungstechnologie bietet eine wertvolle doppelte Schutzschicht bei der Datenverarbeitung in der Cloud: Selbst wenn Eindringlinge es ins System schaffen, finden sie dort nur einen unknackbaren Tresor, in dem geschwärzte Dokumente liegen“, erklärt Robert Specht, Director of Channel Sales bei enclaive. „Maya Data Privacy gehört im spannenden Wachstumsmarkt für Datenanonymisierung heute zu den innovativsten Anbietern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, die unseren Kunden ein ganz neues Level an Datenschutz und Compliance erschließt – und ihnen so die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Innovationsvorhaben sicher voranzutreiben.“

Maya Data Privacy auf der GITEX EUROPE 2025 in Berlin

Wer mehr über die Zusammenarbeit von Maya Data Privacy und enclaive erfahren möchte, kann dies auf der GITEX EUROPE tun. Die europäische Ausgabe der GITEX GLOBAL feiert dieses Jahr in Berlin ihre Premiere und wird aus dem Stand zu einem der größten Events der Tech-Branche. Vom 21. bis 23. Mai 2025 kommen auf dem Gelände der Messe Berlin über 1.400 Aussteller, von absoluten Branchengrößen bis zu spannenden Start-ups, aus über 100 Ländern zusammen, um neue Partnerschaften zu knüpfen und Innovationen voranzutreiben.

Maya Data Privacy ist mit einem eigenen Stand (H4.2-57B) auf der GITEX EUROPE vertreten. Die Data Privacy-Experten präsentieren in Berlin ihre Lösungen zur Daten-Anonymisierung und erklären interessierten Besuchern, wie sie diese mit enclaive optimal absichern. Mehr zur GITEX EUROPE unter https://www.gitex-europe.com/

Webinar am 18. Juni 2025

Allen, die es nicht auf die GITEX schaffen, steht die Möglichkeit offen, am 18. Juni 2025 beim Webinar „Data Anonymization trifft Confidential Computing“ dabei zu sein. Von 11:00 bis 11:45 Uhr geben Maya Data Privacy und enclaive den Teilnehmern gemeinsam spannende Einblicke in die Kombination von Data Anonymization und Confidential Computing auf Basis einer enklavierten 3D-Verschlüsselung (Verschlüsselung von „data at rest“, „data in transit“ und „data in use“).

Die Anmeldung ist möglich unter https://www.mayadataprivacy.com oder https://www.enclaive.io

Über Maya Data Privacy

Maya Data Privacy Limited ist ein international agierendes Deep-Tech-Unternehmen mit Sitz in Irland. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Lösungen zur Anonymisierung personenbezogener und sensibler Daten – für maximale Datennutzung bei voller Compliance. Mit Maya können Unternehmen ihre Daten schützen, ohne auf Innovation verzichten zu müssen: Die Technologien AppSafe, FileSafe und AISafe ermöglichen es, Informationen systemübergreifend konsistent zu anonymisieren, für Tests und KI-Anwendungen nutzbar zu machen und gleichzeitig regulatorische Anforderungen wie DSGVO, DORA oder HIPAA zuverlässig zu erfüllen. Alle Prozesse laufen direkt in der Infrastruktur des Kunden – ohne Upload, ohne Risiko. Mehr unter www.mayadataprivacy.com

Über enclaive

enclaive ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und bedient mit seinen Lösungen bereits eine starke und engagierte Gemeinschaft von ISVs, MSPs und CSPs auf der ganzen Welt. Durch enclaives Ansatz des Confidential Computing können Unternehmen ihre sensiblen Daten und Anwendungen sicher schützen. Das umfassende Multi-Cloud-Betriebssystem ermöglicht Zero-Trust-Sicherheit, indem es verwendete Daten verschlüsselt und Anwendungen sowohl von der Infrastruktur als auch von Lösungsanbietern abschirmt. Dabei verbleibt die vollständige Kontrolle über die vertraulichen Informationen allein beim Unternehmen. Mehr unter www.enclaive.io

