Ene, mene, mule – Wir gehen jetzt in die Schule

Neues Lied für Kinder zum Schulstart von Volker Herdick

“Ene, mene, mule”, der lebensfrohe Song zum Schulstart, beschreibt den Übergang vom Kindergarten in die große weite Welt der Schule. Er ist ein echter Ohrwurm, also aufpassen beim Hören, einmal im Kopf geht er nicht wieder raus. Ganz authentisch handelt der Song von Lenis Freundeskreis, einem damals 6-jährigen Mädchen und ihren Spielkamerad(inn)en aus dem Kindergarten, die alle so ihre Begabungen mitbringen, wie man im Song hören kann. Er ist somit eine schöne Erinnerung vor allem für die Eltern, hat aber mittlerweile auch über die lokalen Grenzen hinaus ganz viele Fans.

Beim genaueren Hinsehen merkt ihr sicherlich, dass im Video “Lautsprachunterstützes Gebärden (LUG)” eingesetzt wird. Wenn ihr so wollt, hat der Song also nicht nur eine ausgesprochen lustige und positive Ausstrahlung, sondern ist auch noch “barrierefrei”. Mehr zu “LUG” findet Ihr bei Youtube im Kanal von “Singfinger”.

Der Song erscheint am 2. April online!

