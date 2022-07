eprimo bleibt auch 2022 der “heißeste Tipp” für grüne Energie

Von Kunden gern weiterempfohlen

– Branchenbester als Ökostromanbieter

– Unter den Top Drei Ökogasanbietern

– Zum siebten Mal in Folge ausgezeichnet

Neu-Isenburg, 5. Juli 2022. eprimo Kunden empfehlen ihre Ökostrom- und Ökogaslieferanten unter Verwandten, Freunden und Kollegen gern weiter. Das ist das Ergebnis einer Onlinebefragung, die das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY gemeinsam mit der Rating- und Rankingagentur ServiceValue gerade zum siebten Mal durchführte. Seit dem Start 2016 gehört eprimo in jedem Jahr zu den von den Kunden am häufigsten empfohlenen Anbietern.

Rund eine halbe Million Kundenstimmen zu 1.355 Anbietern werteten die Marktforscher im Rahmen der repräsentativen Studie aus und ermittelten für 81 Branchen, welche Unternehmen von ihren Kunden am häufigsten weiterempfohlen werden. FOCUS-MONEY zeichnet die Besten jeder Branche aus (FOCUS-MONEY 26/2022). Als Branchensieger bei den Ökostromlieferanten erhält der Energiediscounter als Einziger das Prädikat “Von Kunden empfohlen – höchste Weiterempfehlung”. Als Ökogasversorger erreicht eprimo Platz drei und wird mit dem Siegel “Von Kunden empfohlen – hohe Weiterempfehlung” ausgezeichnet. Kein anderer Anbieter von grüner Energie erreicht zwei Top-drei-Platzierungen.

Die Experten von ServiceValue fragten für die Studie Teilnehmer eines repräsentativen Online-Panels, bei welchen Anbietern sie selbst Kunde sind oder in den letzten zwei Jahren waren und welche sie bereits im privaten oder beruflichen Umfeld tatsächlich weiterempfohlen haben. Die Studie ergab, dass jeder Ökostrom- und Ökogaskunde von eprimo seinen grünen Energiediscounter bereits persönlich Freunden, Bekannten oder Kollegen empfohlen hat.

