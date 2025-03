Erfolgreiche Premiere des ZukunftsForums Edelmetalle 2025! Gold als sicherer Hafen mit Preisziel von Gold 4800 US-Dollar

Frankfurter Branchendialog in Zeiten globaler Umbrüche

Frankfurt, 27.03.2025 – Der dreitägige Edelmetallkongress „ZukunftsForum Edelmetalle“ vom 23.03. bis 25.03. in Frankfurt endete am Dienstagabend mit wegweisenden Erkenntnissen und intensiven Diskussionen über die Zukunft der Edelmetallmärkte, Wirtschaft und Geopolitik. Veranstalter Wolfgang Wrzesniok-Roßbach begrüßte hochrangige Experten und Branchenvertreter, um aktuelle Herausforderungen und Chancen in einem sich wandelnden Umfeld zu beleuchten. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung von der Branche, aber auch in der Zielgruppe der Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Offices gleich zu Beginn so gut angenommen wurde. Das zeigt, wie sehr eine deutschsprachige Veranstaltung in diesem Bereich gefehlt hat. Wir freuen uns, diesen Dialog 2026 vom 22. – 24. März fortzusetzen.“

Geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen für Anleger

Den Auftakt bildete die Keynote von Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Der profilierte Volkswirt analysierte die wirtschaftlichen Folgen der geopolitischen Unsicherheiten. Die Rückkehr von Donald Trump 2025 habe eine neue „Weltunordnung“ geschaffen, die Handelskonflikte und wirtschaftliche Belastungen mit sich bringt. Protektionismus und verschärfte Einwanderungspolitik könnten die US-Wirtschaft schwächen, während Europa von Handelskonflikten besonders betroffen wäre. Zudem bleiben Chinas Wachstumsperspektiven durch strukturelle Schwächen und demografischen Wandel begrenzt.

Gold im Fokus: Renaissance eines sicheren Hafens

Ronald-Peter Stöferle, Managing Partner Incrementum AG, referierte anschließend zur Rolle von Gold in einer neuen Weltordnung. Die verstärkten Goldkäufe der Notenbanken – insbesondere in Schwellenländern – markieren einen Paradigmenwechsel. Während westliche Investoren noch zögern, gewinnt Gold als strategisches Zentralbank-Asset an Bedeutung und wird zunehmend als Alternative zu US-Staatsanleihen betrachtet. Die anhaltende Schwäche des Anleihemarktes sowie Inflationssorgen könnten Gold weiter beflügeln. Ronald-Peter Stöferle prognostizierte einen langfristigen Goldpreis von 4.800 USD bis 2030 und verglich den Imagewandel des Golds mit einer Wrestling-Analogie – vom „Heel“ (Buhmann) zum „Face“ (Publikumsliebling).

Herausforderungen der Goldförderung: Ist genug da?

Christoph Wild, Präsident der Schweizerischen Vereinigung Edelmetallfabrikanten und -händler (ASFCMP), betonte, dass die weltweite Goldförderung langfristig an Grenzen stoßen wird. Trotz weiterhin hoher Produktion sind die Ressourcen begrenzt, und in 15 Jahren könnte die Primärförderung stark zurückgehen. Recycling allein wird den Rückgang nicht kompensieren können. Zudem erschweren geopolitische Entwicklungen den Zugang zu Gold, insbesondere aus China und Russland. Die Schweiz bleibt mit einem Drittel der globalen Raffineriekapazitäten ein zentraler Akteur im Goldmarkt.

Europa zwischen Trump, Putin und Xi: Strategische Neuausrichtung gefordert

Ralf Schuster, geopolitischer Experte der Helaba, zeigte in seiner Keynote die geopolitische Neuordnung auf. Während China seine globale Handelsmacht ausbaut, verliert Europa an Einfluss. Die Sanktionen gegen Russland werden weltweit nur begrenzt mitgetragen, was Europas außenpolitische Position weiter schwächt. Zudem bleibt die US-Politik unter Trump unberechenbar. Europa muss daher verstärkt auf technologische Innovationen setzen und strategische Partnerschaften neu ausrichten, um sich langfristig geopolitisch zu behaupten.

Fazit: Edelmetalle als Krisenwährung im Fokus

Das ZukunftsForum Edelmetalle verdeutlichte die wachsende Bedeutung von Gold in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld. Sowohl geopolitische als auch wirtschaftliche Faktoren sprechen für eine Renaissance von Edelmetallen als strategische Anlageklasse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses waren vorsichtig optimistisch für Gold und sich einig: Die kommenden Jahre werden entscheidend für die Zukunft des Edelmetallmarktes und erfordern eine vorausschauende Strategie.

ZukunftsForum Edelmetalle 2026

Das ZukunftsForum Edelmetalle ist eine führende Branchenveranstaltung, die Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Finanzwesen und Geopolitik zusammenbringt. Ziel ist es, zentrale Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Edelmetallmärkte zu analysieren und fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Veranstaltungsdetails: Datum: 22. – 24. März 2026 Ort: Kongresszentrum Kap Europa der Messe Frankfurt, Osloer Str. 5, 60327 Frankfurt am Main

Themen: Gold, Silber, Platinmetalle, Bergbau, Recycling, Nachhaltigkeit, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, industrielle Anwendungen, Investment

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des ZukunftsForums: www.zukunftsforum-edelmetalle.de

Partner 2025: Gold: Bayern LB, Heraeus Precious Metals, MÜNZE ÖSTERREICH, WORLD GOLD COUNCIL, Platin: Helaba, HM Precious Metals, Premium-Programm-Partner: C. Hafner, LBMA, Silber: GOLD&Co., OPHIRUM, philoro, pro aurum, reisebank Edelmetalle, SOLIT, StoneX Bullion, Programm-Partner: Helaba, ÖGUSSA, Scheer IDS, TRADIUM

Über die Fragold Connect GmbH:

Die Fragold Connect GmbH wurde 2024 von Unternehmensberater und Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach und Marketingberaterin Corinna Schmitz gegründet, um die Edelmetallbranche der DACH-Region durch innovative Veranstaltungen und Publikationen wie das ZukunftsForum Edelmetalle und die Fachzeitschrift „Gold & Weiss“ nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln. Hinter dem Unternehmen stehen zwei Branchenexperten, die auf jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Fachwissen in der Welt der Edelmetalle zurückblicken.

Firmenkontakt

Fragold Connect GmbH

Wolfgang Wrzesniok-Roßbach

Blumenweg 28

63128 Dietzenbach

+49 (0) 6074 80 34 110



http://zukunftsforum-edelmetalle.de

Pressekontakt

Financial Relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172/2715930



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @ZukunftsForum Edelmetalle