Es werde Licht: Deutsche Lichtmiete und Dussmann Service kooperieren

Oldenburg/Berlin – Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe und die Dussmann Service Deutschland GmbH, ein Unternehmen der Dussmann Group, bündeln ihre Kompetenzen zu einem nachhaltigen Effizienzangebot für Industrieunternehmen. Über die Kooperation bieten beide Partner Services aus einer Hand und verbinden so das Beste aus zwei Welten: Facility-Management und Light as a Service (LaaS).

Dussmann Service ergänzt sein Portfolio um die Dienstleistung Licht mit dem Marktführer für LaaS als Premium-Beleuchtungspartner. Die Deutsche Lichtmiete erweitert über die Kooperation ihren Marktzugang bei Facility-Management-Kunden durch einen führenden Dienstleister in diesem Segment.

Beide Unternehmen stehen für eine hohe Expertise im Bereich Outsourcing. Die Deutsche Lichtmiete und Dussmann Service entwickeln maßgeschneiderte Speziallösungen, die ihren Kunden mehr Konzentration auf ihr Kerngeschäft ermöglichen und damit Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmenserfolg fördern.

Mehrwert für Kunden: Licht ohne eigenen Aufwand und Investitionen

Durch die Kooperation mit der Deutschen Lichtmiete erhalten Dussmann Service- Kunden die Möglichkeit, ihr Lichtsystem mit einem Marktführer und Premium-Beleuchtungspartner anbieterneutral, energieeffizient, nachhaltig, ohne eigenen organisatorischen Aufwand und investitionsfrei zu modernisieren. Im LaaS-Mietmodell übernimmt die Deutsche Lichtmiete die komplette Projektplanung und Steuerung inklusive Bedarfsanalyse vor Ort, Produktauswahl, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Installation und Wartung sowie Vorfinanzierung, Beleuchtungs- und TotalFlex-Garantie.

“Für die Deutsche Lichtmiete ist Dussmann Service ein idealer Kooperationspartner. Uns verbinden Kompetenz, Innovationskraft, Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit. Über die Kooperation profitieren Kunden von einzigartigen Outsourcing-Lösungen – wie gewohnt aus einer Hand”, sagt Alexander Hahn, CEO und Gründer Deutsche Lichtmiete AG.

Philipp Conrads, Vorsitzender der Geschäftsführung von Dussmann Service Deutschland, zur Kooperation: “Die Arbeitswelt hat sich durch die Coronapandemie verändert. Lichtlösungen für die Bürowelten von morgen und für moderne Industrie-Immobilien werden für unsere Kunden immer wichtiger. Dank der Kooperation können wir auch für diese Dienstleistung bedarfsorientierte Konzepte bieten. So geht Licht heute.”

Weiterführende Informationen zur Kooperation finden Sie hier.

Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) ist die Nummer Eins für Light as a Service (LaaS) in Europa. Spezialisiert auf die Herstellung und Vermietung hochwertiger, energie- und kosteneffizienter LED-Beleuchtung, entwickelt die Deutsche Lichtmiete mit über 100 Mitarbeitern an acht Standorten zukunftsweisende Lösungen für Industrie, Handel und Gewerbe sowie Kommunen, Pflegeheime und Kliniken. Als Full-Service-Anbieter und Vollsortimenter übernimmt das Unternehmen für seine Kunden die gesamte Projektsteuerung und -umsetzung, von der Lichtplanung inkl. Produktwahl bis zur Installation und Wartung. Die langlebigen, austausch- und recycelbaren LED-Leuchten sparen Strom und CO2, erfüllen höchste Qualitäts- und Industriestandards und sind über ihre modulare Bauweise flexibel änderbar und upgradefähig. Kooperationen u.a. mit LED-Weltmarktführer Nichia und global agierenden Leuchtenherstellern ermöglichen ein umfassendes Produkt- und Leistungsportfolio. Das innovative, nachhaltige Geschäftsmodell der Deutschen Lichtmiete wurde mehrfach ausgezeichnet und von unabhängigen Institutionen zertifiziert.

Ausführliche Informationen zur Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe finden Sie unter www.lichtmiete.de

