Ethical Made erweckt mit Klimaschutz-Projekt Aufsehen

Internationale Künstler auf einzigartigen Charity T-Shirts

Die Textilindustrie verursacht jährlich 1,2 Milliarden Tonnen CO2 – und damit mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Auf die neuesten Modetrends – also Fast Fashion – möchte aber dennoch kaum jemand verzichten.

Umso wichtiger, dass es immer mehr Label wie Ethical Made gibt, die mit nachhaltigen und kreativen Konzepten Teil einer Revolution in der Modewelt sein wollen. Der Kölner Slow Fashion Brand vereint Mode, Kunst und Klimaschutz – und präsentiert auf einzigartigen Public-Art-Shirts die Werke internationaler Textildesigner/innen und Künstler/innen.

Das modische und zeitlose Key-Piece T-Shirt avanciert dabei zum Sprachrohr für die Kunstwerke, die als Botschaften in die Welt getragen werden. Kunst wird damit einem breiten Publikum zugänglich und erfahrbar gemacht.

Tragbare Kunst

Im Rahmen einer Time Capsule werden 1x im Monat, und zwar jeden ersten Montag, 50 Stück eines bestimmten Produktes in den Online-Shop gegeben. In jedem Drop wird ein neues Kunstwerk lanciert. Es geht um Zeichnung, Grafik, Malerei, Radierungen und Fotografie deren Technik und Ästhetik sich über ein weites Spektrum erstreckt.

“Die Geschichte zum Kunstwerk ist auf der Innenseite des T-Shirts gedruckt und steht für eine neue Form der Kunstvermittlung”, erläutert Michaela Strotmann, Gründerin Ethical Made, die Idee der Public-Art-Shirts. Alle Produkte sind fair produziert, bestehen aus 100% Baumwolle (Bio) und sind vegan. Die Motive werden im Sieb- und Transferdruck mit wasserbasierten Drucktinten gedruckt – frei von Giftstoffen, frei von tierischen Inhaltsstoffen, biologisch abbaubar.

All together for the Planet

Die ethisch vertretbare Modemarke hat sich das Ziel gesetzt, Veränderungen in der Textilindustrie voranzutreiben. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Klimaschutz. Ethical Made strebt an, die Textilindustrie sozial und ökologisch zu verändern, unter anderem durch die Mitgliedschaft in der Allianz für Entwicklung und Klima, dem Bündnis für nachhaltige Textilien und 1% for the Planet. Darüber hinaus engagiert sich das Label beim Klimawald-Schutzprojekt in Zusammenarbeit mit der PLANTED HQ gGMBH für die Aufforstung eines Mischwaldes im Taunus.

Zusammen mit den anderen Bündnismitgliedern will Ethical Made an Verbesserungen arbeiten in Bezug auf existenzsichernde Löhne, Verbot von Kinderarbeit, Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Umweltschutz und den Ausschluss giftiger Chemikalien.

Ethical Made wurde 2021 von Michaela Strotmann in Köln gegründet und steht für Mode die menschenwürdiger, ethischer und umweltfreundlicher ist. Die Kollektion 2022 besticht durch schmeichelnde Schnitte, hochwertige Materialien und jeder Menge Handarbeit. Alle Produkte des Kölner Labels sind fair produziert, bestehen aus 100% Baumwolle (Bio) und sind vegan. Die Ethical Made Timecapsule ist streng limitiert, nur auf www.ethicalmade.de erhältlich und Teil der neu initiierten Online-Revolution.

