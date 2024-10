ever so tiny revolutioniert die DIY-Schmuckbranche!

DIY-Schmuck neu gedacht: Langlebig, hochwertig und stilvoll – ever so tiny startet in Köln

Mit dem Launch von ever so tiny startet eine neue Ära des DIY-Schmucks. Die Kölner Gründerinnen Kathrin Rodemeier und Romy Langenberg bieten mit ihren liebevoll konzipierten DIY-Schmucksets eine kreative Möglichkeit, persönlichen Schmuck zu gestalten – ganz ohne Kompromisse bei Qualität und mit nachhaltiger Vision. Jedes Set enthält alles, was man braucht, um im Handumdrehen individuelle Schmuckstücke zu erstellen, die nicht nur schön, sondern auch langlebig und wasserfest sind.

Das Problem: DIY-Schmuck als Fast Fashion

Obwohl DIY-Schmuck im Trend liegt, bestehen viele Bastelsets online oder im Einzelhandel aus Plastikperlen und minderwertigen Materialien, die schnell kaputtgehen. So wird DIY-Schmuck oft zu einem Wegwerfprodukt. „Wir wollen dem entgegenwirken und zeigen, dass selbstgemachter Schmuck auch hochwertig und langlebig sein kann.“ erklärt Kathrin, eine der Gründerinnen. „Unser Set garantiert, dass der Schmuck nicht nur gut aussieht, sondern auch hält.“

Die Lösung: Hochwertige Materialien und kinderleichte Anwendung

ever so tiny bietet das erste DIY-Schmuckset, das vollständig auf hochwertige Materialien setzt. Filigrane MIYUKI-Glasperlen aus Japan, echte Swarovskis, Juwelierdraht und 18K goldplattierte Verschlüsse sind nur einige der edlen Bestandteile. „Unser Ziel ist es, dass jeder – unabhängig von Vorkenntnissen – mühelos eigenen Schmuck herstellen kann,“ sagt Romy, Marketingexpertin und Mitgründerin.

Mit der kinderleichten Schritt-für-Schritt-Anleitung und Video-Tutorials haben wir eine Erfolgsgarantie: Jede*r kann mit unseren Sets Schmuck herstellen, der nicht nur ästhetisch, sondern auch wasserfest, farbecht und langlebig ist. Die liebevoll gestalteten Verpackungen runden das Erlebnis ab – perfekt auch als Geschenk für kreative Köpfe mit Qualitätsanspruch.

Die Gründerinnen: Kreativ und verbunden durch Vertrauen

Alles begann mit einem beiläufigen Satz von Kathrin: „Mit dir könnte ich mir so gut vorstellen, ein Unternehmen zu gründen.“ Dieser Satz blieb lange nur ein nettes Kompliment – bis zu einem Rotweinabend mit gemeinsamen Freundinnen, ein Jahr später. An diesem Abend sprach Kathrin über die Schwierigkeiten, für ihre DIY-Schmuck-Workshops hochwertige Materialien zu beschaffen – Materialien, die oft nur großen Unternehmen vorbehalten sind. Sie teilte ihre Idee: eine DIY-Box, die alle nötigen, hochwertigen Materialien enthält, um ganz ohne Vorkenntnisse langlebigen Schmuck zu kreieren. Romy erkannte sofort das Potenzial und was zunächst wie eine spontane Idee schien, entpuppte sich als der Beginn eines gemeinsamen Herzensprojekts.

Köln: Eine Stadt voller Inspiration

Obwohl beide Gründerinnen nicht ursprünglich aus Köln stammen, fühlen sie sich tief mit der Stadt verbunden. „Köln ist bunt, offen und kreativ – genau wie unser Unternehmen,“ so Kathrin. Die Stadt ist ein Schmelztiegel für Diversität und inspiriert auch das Unternehmen, sich weiterzuentwickeln und Menschen zusammenzubringen.

Die Zielgruppe: Für alle, die das Besondere suchen

ever so tiny spricht Menschen an, die nach einer kreativen, aber hochwertigen Alternative zu herkömmlichen DIY-Schmucksets suchen. „Unsere Kund*innen sind oft diejenigen, die gern mal etwas Neues ausprobieren, die zudem Wert auf Qualität legen und nach kreativen Freizeitaktivitäten und Inspiration suchen.“ erklärt Romy.

Vision: Die Zukunft von DIY-Schmuck

Langfristig möchten die Gründerinnen ever so tiny als führende Marke für hochwertigen DIY-Schmuck etablieren und gleichzeitig ein Bewusstsein für nachhaltigen Konsum schaffen. „Unser Ziel ist es, dass Menschen, die an ein besonderes Geschenk denken, immer auch uns im Kopf haben,“ betont Romy. Zudem setzen sie sich dafür ein, ihre Produkte in Zukunft vollständig nachhaltig zu gestalten und weiterhin aufzuklären, wie minderwertig viele gängige Materialien im DIY-Bereich sind.

Kontakt:

Romy Langenberg

romy@ever-so-tiny.com

015156045285

Kathrin Rodemeier

kathrin@ever-so-tiny.com

017680182137

Website: https://ever-so-tiny.com

Instagram: https://www.instagram.com/ever.so.tiny/

ever so tiny bietet exklusive DIY-Schmucksets für alle, die hochwertige und langlebige Schmuckstücke selbst gestalten möchten. Die liebevoll gestaltete Verpackung macht unsere DIY-Sets zum perfekten Geschenk für alle, die Wert auf Qualität legen.

Materialien: MIYUKI-Glasperlen aus Japan, recycelte Süßwasserperlen, 18K goldplattierte Verschlüsse und echte Swarovski-Kristallperlen – stehen für höchste Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Anleitungen: Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Video-Tutorials machen das Schmuckdesign für jeden zugänglich.

Unsere Produkt und unsere Verpackung ist Plastikfrei, zudem setzen wir auf recyceltes Papier.

