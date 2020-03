EXKLUSIV bei Caseking – Die der8auer RYZEN 3000 OC Befestigungsrahmen.

Berlin, 13.03.2020

Für PC-Enthusiasten, wie auch Roman “der8auer” Hartung einer ist, zählt jedes Grad. Deshalb präsentiert der Profi-Overclocker nun mit Freude seine neueste Entwicklung: die der8auer RYZEN 3000 OC Befestigungsrahmen. Diese wurden speziell für die optimierte Kühlung von AMD-Prozessoren der “Ryzen 3000”-Serie entwickelt und ermöglichen eine bessere Leistung von Wasserkühlern. Je nach Prozessor, Mainboard und der Kühllösung können bis zu 7 Grad Celsius geringere Temperaturen erreicht werden. Jetzt bei Caseking.

Die der8auer RYZEN 3000 Befestigungsrahmen sind in zwei Ausführungen erhältlich. Zum einen für AiO-Wasserkühlungen, die meist auf einen ähnlichen Befestigungsmechanismus setzen. Dieser ist sehr einfach gehalten und kann somit ohne großen Aufwand montiert werden. Die Montage des Custom-Befestigungsrahmens ist ein wenig komplizierter, da es für Custom-Wasserkühlungen zahlreiche verschiedene Kühlkörper gibt, die dementsprechend unterschiedlich montiert werden müssen. Um eine hohe Kompatibilität zu gewährleisten ist der Custom-Befestigungsrahmen daher extrem flexibel einstellbar. Eine leicht verständliche Anleitung liegt den Produkten bei, um eine optimale Ausrichtung zu garantieren.

Die der8auer RYZEN 3000 Befestigungsrahmen im Überblick:

– OC-Tools von Roman “der8auer” Hartung

– Bis zu 7 °C geringere Temperaturen!

– Für die AMD Ryzen 3000-Prozessoren

– Ermöglicht flexible Positionierung des CPU-Kühlers

– Ersetzt die AM4-Halterung auf dem Mainboard

Erreicht wird die bessere Kühlleistung von bis zu 7 Grad Celsius nicht durch das Köpfen des Prozessors, sondern durch Verschieben des Kühlblocks. So verlieren PC-Enthusiasten, die ihren PC übertakten und mit einer besseren Kühlung versehen möchten, bei der Verwendung der der8auer RYZEN 3000 Befestigungsrahmen nicht ihre Garantie.

Möglich ist die bessere Kühlung durch das Versetzen des Kühlkörpers aufgrund des Chiplet-Designs, das AMD mit der “Zen2”-Architektur eingeführt hat. Hierbei befindet sich der thermische Mittelpunkt, auch “Hot Spot” genannt, nicht mehr in der Mitte des Prozessors, worauf Wasserkühlungen ausgelegt sind. Die der8auer RYZEN 3000 OC Befestigungsrahmen verschieben daher den Kühlmittelpunkt der verwendeten Wasserkühlung auf den “Hot Spot” des Prozessors, um eine optimale Kühlung und Wärmeabfuhr zu ermöglichen.

Die der8auer RYZEN 3000 OC Befestigungsrahmen bei Caseking:

https://www.caseking.de/der8auer-ryzen-oc

Weitere Informationen:

https://www.youtube.com/watch?v=hONzTtWuV8w

Die neuen der8auer RYZEN 3000 OC Befestigungsrahmen für AiO- und Custom-Wasserkühlungen sind ab sofort zum Preis von 29,90 Euro bei Caseking erhältlich und ab Lager lieferbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Simon Lüthje

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)30 5770404-29

sluethje@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.