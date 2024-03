Expertenwissen für Hilfsmittelversorgung bei Lähmung von Hand und Arm

Rundum-Service-Paket MyoCare

Göttingen, März 2024. Wer an einer körperlichen Einschränkung leidet, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, ist im Alltag oft auf Hilfe von außen angewiesen. Besonders wenn Arme und Hände nicht mehr wie gewohnt funktionieren, erscheinen selbst kleine Aufgaben wie unüberwindbare Hürden. Um Betroffenen ihre Selbstständigkeit zurückzugeben, entwickelte das Medizintechnikunternehmen Myomo die Ganzarm-Orthese MyoPro. Als erstes myoelektrische Orthesen-System für Arm und Hand ermöglicht die MyoPro Nutzern, ihren Arm eigenständig zu beugen und zu strecken sowie Greifbewegungen auszuführen. Dank hochsensibler Sensoren an der Innenseite der Ober- und Unterarmschalen kann die Orthese verbliebene Muskelimpulse an der Haut ablesen und mithilfe leistungsstarker Motoren in zielgerichtete Bewegungen umwandeln. Dadurch sind Menschen mit Lähmungen der oberen Gliedmaßen wieder in der Lage, beidhändig zu agieren.

Individuell zugeschnitten

Um die Anwendung der MyoPro zu erlernen, bedarf es individueller Unterstützung durch geschultes Therapiepersonal. Zu diesem Zweck begleitet Myomo alle Orthesen-Nutzer in den ersten sechs Monaten im Rahmen des Serviceangebots MyoCare: Ein Team zertifizierter Experten unterstützt Patienten und behandelnde Therapeuten im 3-Wochen-Rhythmus bei der Erstellung eines individuellen Trainingsplans, bietet Hilfestellung bei den Übungen und nimmt passende Einstellungen an der Orthese je nach Lernfortschritt des Anwenders vor. Daraus resultiert ein an die Bedürfnisse jedes einzelnen Nutzers modular angepasstes Trainingsprogramm zum Erlernen des Umgangs mit der Orthese. Inbegriffen sind dabei beispielsweise Einheiten zum An- und Ablegen des Systems und dessen Handhabung im Alltag, aber auch gezielte Übungen zur Verbesserung der Bewegungskontrolle und selektiver Koordination einzelner Muskeln zur Steuerung der MyoPro. Besonders bei herausfordernden Indikationen profitieren sowohl Anwender als auch Therapeuten vom umfassenden Erfahrungsschatz der MyoCare Spezialisten. Im Versorgungsprozess mit einer myoelektrischen MyoPro übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen neben der Orthese auch die Kosten des Ergo- oder Physiotherapeuten für das dazugehörige Training.

Myomo Europe GmbH ist ein Unternehmen für medizinische Robotik, das Menschen mit neurologischen Erkrankungen und Lähmungen der oberen Extremitäten erweiterte Funktionalität bietet. MyoPro® ist das erste Ganzarmorthesen-System, das über nicht invasive Sensoren am Arm die eigenen neurologischen Signale der Betroffenen erfasst und auf diese Weise die Fähigkeit, Arme und Hände zu benutzen, wiederherstellen kann. Myomo hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts und seine europäische Niederlassung in Göttingen.

Bildquelle: Matthias Hornung für Myomo