Extreme und Verizon Business schaffen gemeinsam schnelle und zuverlässige Konnektivität im Old Trafford Stadion

Manchester United modernisiert das Fanerlebnis mit digitalen Angeboten der nächsten Generation mithilfe von High Density Wi-Fi

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 05. Mai 2022 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, hat Verizon Business (Nasdaq: VRZN) als Partner für die Bereitstellung von drahtlosen Konnektivitätslösungen für Manchester United im Old Trafford Stadion ausgewählt. Durch die Partnerschaft zwischen Extreme und dem Premier League Club kann Manchester United seinen Fans zukünftig schnelles und zuverlässiges WLAN bereitstellen und die Möglichkeiten verbessern, leistungsstarke, sichere und latenzarme digitale Services wie Mobile Ticketing und kontaktlose Transaktionen anzubieten.

Extreme Venue Analytics wird Manchester United zudem wertvolle Einblicke in das Wi-Fi-Netzwerk geben und Informationen über die Performance und Nutzung von Apps, die Besucherströme und die Auslastung der Verkaufsstellen liefern. Mit diesen Erkenntnissen wird Manchester United in der Lage sein, individuellere Erlebnisse an Spieltagen zu schaffen.

Verizon und Extreme haben bereits bei mehreren hochkarätigen US-Veranstaltungsorten für Organisationen wie die NHL®, NASCAR und NFL sowie bei Großveranstaltungen wie dem Super Bowl zusammengearbeitet.

Scott Lawrence, Group Vice President, Verizon Business EMEA

“Gemeinsam mit Extreme haben wir in den letzten Jahren innovative, zukunftsweisende Ansätze entwickelt, um die Abläufe an Veranstaltungstagen zu optimieren und das Fanerlebnis auf einigen der größten Bühnen der Welt neu zu gestalten. Konnektivität setzt Kreativität frei, und Innovation ist das Rückgrat für neue Services in Stadien, Veranstaltungsorten und Unternehmen. Es ist eine große Ehre, eine so bedeutende Rolle bei der Modernisierung eines bekannten Stadions wie dem Old Trafford einzunehmen.”

Norman Rice, Chief Operating Officer, Extreme Networks

“Entscheidend für großartige Erlebnisse an Veranstaltungsorten ist oft die Abstimmung von 5G und Wi-Fi. Deshalb pflegen Verizon und Extreme eine so langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Bereitstellung nahtloser Konnektivität und Performance – unterstützt durch Analytics und Einblicke, die zu fundierten Geschäftsentscheidungen beitragen – ist der Grund, warum sich weltweit bekannte Marken wie Manchester United für eine Kombination unserer Lösungen entscheiden, um einen unmittelbaren Einfluss auf das Fanerlebnis und die Abläufe an Veranstaltungsorten zu haben.”

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

