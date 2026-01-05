Fachkräftemangel Clown

Der Clown und der Humortrainer als Beruf inzwischen in ganz Europa anerkannt!

Ausbildungen in der Berufsfachschule Tamala in Konstanz am Bodensee

An der Tamala-Clown-Akademie in Konstanz – der ältesten und bekanntesten Clownschule im deutschsprachigen Raum (sie existiert seit fast über 40 Jahren) – werden alle zwei Jahre 10 bis 18 ausgebildete Clowns entlassen. Die Schule bietet seit 1999 einen eigenen Studiengang zum Gesundheit!Clown® und seit 2010 zum Humortrainer/Humorcoach an, der im deutschsprachigen Raum einmalig ist. Ergänzend zu klassischen Clownstechniken werden vor allem der affektive Humor sowie der Umgang mit Patientinnen und Patienten vermittelt. Innerhalb der zweijährigen Ausbildung haben alle Clowns bereits ein Kurz-Praktikum als Gesundheit!Clown® in entsprechenden Einrichtungen absolviert.

Seit 2005 ist die Dienstleistung Gesundheit!Clown® europaweit patentiert und hat sich zur Erfolgsgeschichte bundesweit und in der Schweiz entwickelt. Das Zentrum am Bodensee sendet fast 60% der Clowns in die entsprechenden Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Beruf Gesundheit!Clown ® ist inzwischen ein anerkannter Ausbildungsberuf und Tamala erfüllt alle Kompetenzkriterien für diese Arbeit.

Dennoch: die Akademie kommt gar nicht hinterher, so viele Clowns auszubilden, wie der Markt im Gesundheitsbereich braucht. Seit Anerkennung der Akademie als Berufsakademie zahlen zahlreiche Institute diese Ausbildung in Konstanz. Außerdem werden die Ausbildungen gefördert über Fördermaßnahmen des Bundes und in der Schweiz von einzelnen Kantonen. Gerade im Gesundheitsbereich, im Coaching- und Businessbereich sowie für zahlreiche Events werden die Absolventen von Tamala mit ihrer qualifizierten Ausbildung eingesetzt. Deutschland hat inzwischen einen richtigen Fachkräftemangel an gut ausgebildeten Clowns. Voraussetzung für die Anerkennung als Beruf sind 800 Stunden Ausbildung, die in den beiden Ausbildungen mit entsprechenden Zusatzseminaren erreicht wird.

Im Januar bzw. Frühjahr starten die nächsten beiden Clown Ausbildungen als Grundvorrausetzung für den Gesundheit!Clown:

Profi-Clown mit der Ausbildung Clown Intensiv – Beginn Januar 2026 – nur noch 3 Plätze

Clown Kompakt Basis Ausbildung Beginn – Mai 2026

Darauf aufbauend ist die Ausbildung Gesundheit!Clown® und Humortrainer/Coach für Business bzw. Medizin, Coaching und Training gedacht. Tamala hat neue Trainerinnen eingestellt, um zahlreichen Ausbildungswünsche aus ganz Europa erfüllen zu können.

Voraussetzung für die Aufnahme in die Ausbildung ist die Teilnahme an einem Infoseminar.

Weitere Infos über die Ausbildungen befinden sich hier: Tamala Clown Akademie | Clownschule | Schule für Clowns: Übersicht Ausbildungen (tamala-center.de)

Clown-Coaching als Teamtraining und Führungskompetenz

Clown Coaching ist die Begegnung zwischen verschiedenen Wegen der Philosophie des Clowns und den unterschiedlichen Coaching-Systemen. Der Einsatz von Clown in Coaching, Therapie und Training führt zu einem effektiven Weg, um die Entwicklung von Menschen und Teams zu fördern. Warum Coaching und Clown? Weil es den Einzelnen und das Team begleitet, um herauszufinden, wo Stärken und Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Entwicklung, der eigenen Verantwortung und dem Engagement liegen. Das gilt erst recht für Teams und Führungskräfte.

Warum wird der Clown in Trainings von Teams oder im Einzelcoaching eingesetzt? Dies erfahren Sie in unserem Blog. Eine neue Methode für Trainer, Coach, die nach effektiverem Wege suchen: Humortrainings & Humor Seminare | Humor lernen mit HumorKom®: Blog | Trainingsinstitut HumorKom®

Der nächste Anmeldeschluss für alle Clown Ausbildungen ist der 12.1.2026 bzw. 30.3.2026 für Clown Kompakt

Die nächsten Info-Seminare finden in Konstanz am Bodensee statt

10.01. Clown online – erste Schritte zum Clown. Die Tamala Clown Methode für visuelle Medien fortentwickelt

31.1.-1.2. Clown-Humor-Komik – Einführung in die Grundlagen des Clowns und des Humortraining

28.2.-1.3 Die Kunst des Scheiterns – erste Schritte zum Clown

Weitere Informationen auf den beiden Website: www.tamala-center.de oder www.humorkom.de

unter Ausbildungen bzw. offene Seminare

Sozialbeitrag: Um den Fachkräftemangel Clown und Gesundheitclown aufzuheben, hat Tamala einen Förderfond eingerichtet. Dieser fördert in den Ausbildungen 2026: Clown intensiv und Gesundheit!Clown bis zu 50% der Ausbildungskosten. Informationen gibt es bei Tamala ab dem 7.1. oder per Mail (info@tamala-center.de ) ab sofort.

Eine Schule für Clowns? – Wir zeigen, wie’s geht

Deutschlands älteste Clownschule stellt sich vor

Der Clown und auch der Comedian bzw. Comedy-Schauspieler gehören zu einem der ältesten Berufe der Welt, denn schon immer mussten Clowns ihr Handwerk erlernen. Überall auf der Welt werden Clowns und Comedy-Schauspieler hochgeschätzt und es gibt professionelle Schulen, die sich um den Clown-Nachwuchs kümmern. Von Berufsfachschulen bis hin zum Hochschulstudium reicht die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten weltweit. Eine Ausnahme bilden hier die deutschsprachigen Länder Deutschland, Schweiz und Österreich. Anfang der 80er Jahre war es nicht möglich, in Deutschland den „Beruf des Clowns“ zu erlernen. So gründeten unsere Leiter Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker – beide selbst jahrelang als Clowns unterwegs – 1983 in Norddeutschland die erste Clownschule.

Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen

1991 in den Raum Konstanz gezogen, befindet sich die Tamala Clownschule im Konstanzer Industriegebiet nur 5 Geh-Minuten vom Rhein entfernt. Sechs freie Trainer und zahlreiche Gastdozenten der internationalen Clown- und Comedy-Szene unterrichten auf einer 500qm großen Etage den Nachwuchs. Im Sommer erwacht die Akademie endgültig zu internationalem Leben: Die jährlich stattfindende Sommerakademie lockt seit nunmehr 30 Jahren Trainer und Teilnehmer aus der ganzen Welt in die Räume der Akademie.

Inzwischen besteht das Tamala Center aus drei Bereichen:

Die Tamala Clown Akademie mit Ausbildungen zum Clown, Gesundheit!Clown®, Comedy-Theater-Künstler und einem umfassenden Seminar-Angebot zu allen Belangen von Clownerie und Comedy.

Webadresse: www.tamala-center.de

Das internationale Trainingsinstitut HumorKom® bietet offene Seminare, Workshops und Inhouse-Trainings sowie Vorträge für die Bereiche Humor, Kommunikation und Körpersprache an. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit dem Berufsverband HumorCare (D/A) die anerkannte und patentierte Ausbildung zum HumorKom®-Trainer/-Coach und -Berater zu absolvieren.

Webadresse: www.humorkom.de

Die Tamala Theater Comagnie ist ein Zusammenschluss professioneller Unterhaltungskünstler unterschiedlicher Stilrichtungen in Deutschland und der Schweiz.

Webadresse: www.clown-und-comedy.de

Geschichte

Die Tamala Clown Akademie ist die älteste Clown-Schule Deutschlands und zählt zu den führenden Instituten in Süddeutschland, die Interessierten in der Kunst des Clowns unterrichten. Unter der Leitung von Udo Berenbrinker, Gisela Karpawitz und Jan Karpawitz lernen die Schüler nicht nur lustig zu sein, sondern auch wie man das Herz der Menschen berührt. Die ständige Weiterentwicklung der Seminare und Ausbildungen sorgt dafür, dass die Tamala Clown Akademie in jedem Jahr zufriedene 600 – 800 Teilnehmer*innen in ihren Räumen betreuen dürfen. Individuell gestaltete Lehr- und Lernansätze, die vom Leitungsteam entwickelt wurden, zeichnen die Tamala Clown Akademie als Dienstleister besonders aus.

„Als offizieller Preisträger des HIPE AWARD 2023 zählt das Tamala Center zu den TOP 400 ausgezeichneten Dienstleistern im deutschsprachigen Raum.

Eine Auszeichnung durch den HIPE AWARD steht für eine klare Empfehlung der Dienstleistung! – HIPE AWARD “

Kontakt

Humorkom

Udo Berenbrinker

Fritz Arnoldstr. 23

784677 Konstanz

075319413140



http://www.tamala-center.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.