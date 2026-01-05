Zertifizierter Immobilienbewerter Holger Ballwanz: Expertise in Immobilienbewertung und Investmentlösungen

Holger Ballwanz ( www.ballwanz.immobilien) ist ein zertifizierter Immobilienbewerter mit umfangreicher Expertise in der Analyse und Bewertung von Immobilienwerten. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Immobilienbranche und einem klaren Fokus auf Gewerbeimmobilien, Hotelimmobilien und Off Market-Transaktionen, bietet er präzise, unabhängige und fundierte Bewertungen für Gewerbeimmobilien.

Fachliche Expertise und Erfahrung

Holger Ballwanz hat sich in verschiedenen Positionen als Experte in der Immobilienbranche etabliert:

– Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG

– Vorstand der Hotel Investments AG

– Immobilieninvestor & Hotelinvestor

– Bauträger & Projektentwickler

– Immobilienmakler & Investmentmakler

– Zertifizierter Immobilienbewerter

Zertifizierte Immobilienbewertung auf höchstem Niveau

Als zertifizierter Immobilienbewerter setzt Holger Ballwanz auf präzise Objektanalysen und fundierte Bewertungsverfahren, die es ermöglichen, den Wert von Gewerbeimmobilien zuverlässig und genau einzuschätzen. Diese Expertise kommt sowohl Käufern, Verkäufern, Investoren, als auch Betreibern zugute, da sie eine solide Grundlage für fundierte Entscheidungen schafft.

Umfassende Investitionen und erfolgreiche Projekte

Holger Ballwanz und seine Unternehmen haben zahlreiche erfolgreiche Immobilienprojekte realisiert, darunter:

– Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– Gewerbeimmobilien als Investoren, Bauträger und Projektentwickler

– Wohnimmobilien in städtischen Ballungsräumen

Dabei wird ein klarer Fokus auf innovative Lösungen und nachhaltige Entwicklung gelegt, die den Immobilienmarkt der DACH-Region maßgeblich prägen.

Spezialisierung auf Off Market Gewerbeimmobilien

Holger Ballwanz ist ein bekannter Akteur im Bereich der Off Market Gewerbeimmobilien und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Immobilieneigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler sowie Betreibern von Gewerbeimmobilien. Die Schwerpunkte liegen auf:

– Diskreten An- und Verkäufen von Gewerbeimmobilien

– Immobilienbewertung und Objektanalyse

– Bauträgerprojekte und Projektentwicklungen

Durch jahrelange Erfahrung und ein starkes Netzwerk werden Gewerbeimmobilien exklusiv und diskret vermittelt, ohne öffentliche Marktpräsenz, was höchste Vertraulichkeit gewährleistet.

Innovation und digitale Transformation der Immobilienbranche

Holger Ballwanz ist auch ein aktiver Mitgestalter der digitalen Transformation der Immobilienbranche. Mit Beteiligungen an Unternehmen wie der digitalen Hausverwaltung Novumstate ( www.novumstate.com), einem innovativen PropTech-Unternehmen, trägt er maßgeblich zur Weiterentwicklung der Hausverwaltungsbranche bei. Dieser Schritt bedeutet nicht nur Effizienzsteigerung, sondern auch eine nachhaltige Entwicklung und Optimierung von Verwaltungsprozessen durch Digitalisierung.

Hotel Investments AG: Fokussierung auf Hotelimmobilien

Als Vorstand der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) bringt Holger Ballwanz umfassende Expertise in der Bewertung, Verwaltung und Entwicklung von Hotelimmobilien ein. Die Hotel Investments AG hat sich mit ihren Partnern auf den Erwerb und die Expansion von Hotelimmobilien in der DACH-Region sowie darüber hinaus spezialisiert und zählt zu den renommieren Akteuren auf diesem Gebiet.

REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) mit Sitz in der Schweiz und Repräsentanzen in Deutschland ist ein Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler. Das Unternehmen investiert in Gewerbeimmobilien und agiert in Kooperation mit dem Hotelinvestor, der Schweizer Hotel Investments AG. Zudem unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG Kunden und Partner diskret als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien.

Erfolgreiche Immobilieninvestitionen und Immobilienprojekte

Holger Ballwanz ist bekannt für seine Fähigkeit, erfolgreiche Investitionsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Seine zertifizierte Immobilienbewertung und fundierte Marktkenntnis helfen dabei, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Unternehmen unter seiner Leitung haben in verschiedene hochprofitable Projekte in den Bereichen Hotelimmobilien, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien investiert und erfolgreich entwickelt.

Vorteile der Zusammenarbeit mit Holger Ballwanz

– Zertifizierter Immobilienbewerter mit fundierter Marktkenntnis

– Vertrauensvolle Partnerschaften im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien

– Innovative Projektentwicklung mit nachhaltigem Fokus

– Exklusiver Zugang zu Immobilienprojekten in der DACH-Region

Zertifizierter Immobilienbewerter Holger Ballwanz: Expertise für präzise Immobilienbewertungen und maßgeschneiderte Investmentlösungen

Als erfolgreicher Investor, Bauträger und Projektentwickler sowie zertifizierter Immobilienbewerter kombiniert er fundiertes Fachwissen mit innovativen und nachhaltigen Lösungen. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Immobilienbranche ist Holger Ballwanz bekannt für seine fundierten Objektanalysen und zuverlässigen Bewertungen von Gewerbeimmobilien und Hotelimmobilien.

Holger Ballwanz ist zudem auf exklusive Off-Market-Transaktionen spezialisiert und prägt damit maßgeblich den Immobilienmarkt in der DACH-Region.

Holger Ballwanz und seine Unternehmen agieren in den Bereichen Investition und Projektentwicklung. Mit einem klaren Fokus auf den Markt für Gewerbeimmobilien, insbesondere Hotelimmobilien, werden maßgeschneiderte Lösungen umgesetzt.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

