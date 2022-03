Fachmagazin vascular professional Vol.II stellt Erfahrungsberichte von High-Professionals zur modernen Venentherapie vor

Bad Homburg, 28.03.2022: Heute ist die zweite Ausgabe des im letzten Jahr erstmals erschienenen neuen internationalen Phlebologen-Magazins vascular professional veröffentlicht worden.

Lesen Sie in der 2. Ausgabe:

– Dr Petar Dragić, Serbia: UGLA – Ultrasound Guided Laser Ablation. A field report about a self-developed high-level technique for EndoVenous Laser Ablation (EVLA)

– Junichi Utoh, MD, PhD, et al, Japan: Incidence of nerve injury after endovenous laser ablation of incompetent great saphenous veins

– Dr. Karsten Hartmann, Germany: The status of branchvaricosis after great saphenous vein ablation. English translation of German original article published for the Bonn Vein Days 2021

– Guest contribution: The Fair of the Future – One more Dimension. Interview with Daniel M. Metzler, CEO wikonect, Germany

– “Center of Excellence”: “Clinic Dr Dragić” in Serbia

vascular professional ist eine internationale Fachzeitschrift rund um das Thema moderne und innovative Therapieansätze in der Phlebologie. Das neue Fachmagazin wird als englischsprachige Zeitschrift als eMagazin für Phlebologen, Gefäßchirurgen, Internisten etc. und darüber hinaus für medizinisch interessierte Zielgruppen veröffentlicht. Renommierte Experten setzen sich konstruktiv und kritisch mit den jüngsten Erkenntnissen des Fachbereichs auseinander. Wer nichts verpassen möchte, hat die Möglichkeit, sich auf der Webseite http://www.vascular-professional.com/ zu registrieren, um die einzelnen Ausgaben zu erhalten.

Wir freuen uns auf Sie! Besuchen Sie http://www.vascular-professional.com/!

Für Ärzte und medizinisch Interessierte ist die 2. Ausgabe unter https://vascular-professional.com/registration/ nach der Registrierung einsehbar.

vascular professional ist eine neue Fachzeitschrift in englischer Sprache für Phlebologen, die 2021 ins Leben gerufen und im April 2021 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Das Magazin erscheint regelmäßig online als eMagazin. Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf gedruckte Exemplare zu bestellen.

Ziel ist es, die wissenschaftliche Diskussion und den Erfahrungsaustausch in Forschung und Praxis zu fördern und zu bereichern. Damit wird der Vision gefolgt, die besonders schonenden minimal-invasiven Behandlungsmethoden in der Medizin weiter zu etablieren und breiten Kreisen zugänglich zu machen.

Das Magazin möchte auf diese Weise zur Förderung innovativer und zukunftsweisender Behandlungsmethoden einen fundierten Beitrag leisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vascular-professional.com

Firmenkontakt

vascular professional

Karolin Hoppe

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

0049-(0)6172-27159-0

0049-(0)6172-27159-69

info@vascular-professional.com

http://www.vascular-professional.com

