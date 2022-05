Fahrradcodierung in Hamburg im Mai 2022

Diebstahlschutz für dein Fahrrad

Fahrradcodierung in Hamburg im Mai!

Die Fahrrad-Industrie boomte die letzten Jahre und wird diesen Trend wohl auch durch die gestiegenen Energiekosten beibehalten. Gegen die Langfinger die es auf die Fahrräder, oder auf den Akku des Pedelecs abgesehen haben ist dennoch oft kein Kraut gewachsen. Im vergangenen Jahr wurden in Hamburg mehr als 14.000 Fahrräder als gestohlen angezeigt und das sind nur die Fälle, die auch angezeigt wurden. Die Dunkelziffer wird deutlich höher ausfallen. Neben einem gutem Schloss, dem anschließen an einen festen hell beleuchtetem Gegenstand, kann die Fahrradcodierung ebenfalls einen Diebstahlschutz für Ihr Fahrrad bieten.

Termine um Ihr Fahrrad codieren zu lassen:

10.05. von 11-13 Uhr auf dem Parkplatz der Polizei HH-Langenhorn

10.05. von 14-16 Uhr vor der Radstation in Norderstedt

11.05. von 11-13 Uhr auf dem Parkplatz von exklusive Bikes HH-Bergedorf

11.05. von 14-16 Uhr vor der Polizei in Reinbek

13.05. von 10-13 Uhr vor dem LunaCenter in HH-Wilhelmsburg

13.05. von 14-17 Uhr auf dem Wochenmarkt in HH-Hamm

17.05. von 10-13 Uhr auf dem Spritzenplatz in HH-Altona

17.05. von 14-16 Uhr auf dem Wochenmarkt in HH-Uhlenhorst

18.05. von 10-13 Uhr vor der Polizei in HH-Rissen

18.05. von 13-15 Uhr vor Zweirad Lieb in HH-Osdorf

19.05. von 11-13 Uhr vor dem Eidelstedt Center in HH-Eidelstedt

19.05. von 14-16 Uhr vor der Polizei in HH-Rotherbaum

19.05. von 16-30-18 Uhr vor der KAIFU-Lodge in HH-Eimsbüttel

20.05. von 11-13 Uhr vor dem UKE Eppendorf in HH-Eppendorf

20.05. von 14-17 Uhr vor der Bücherhalle in HH-St. Georg

31.05. von 11-13 Uhr auf dem Parkplatz der Polizei in HH-Eppendorf

31.05. von 14-16 Uhr vor dem Stadtzentrum Schenefeld

Alle Termine finden Sie hier auf der Liste:

https://fahrradcodierer.de/termine/

Wir benötigen vor Ort Ihren Ausweis ODER den Kaufbeleg. Kosten: 15 Euro weitere Infos und Termine auf www.fahrradcodierer.de

Wir haben uns auf die Prävention und Sicherheit von Gegenständen spezialisiert.

Kontakt

SVAH UG

Marc Heilmann

Norderende 9

25712 Burg

01728831535

info@fahrradcodierer.de

http://www.fahrradcodierer.de

