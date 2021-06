Ferienzeit ist Familienzeit

sevencollection-Ferienhäuser für die ganze Familie

Welch schönes Gefühl wieder auf Reisen gehen zu können! Diese schönste Zeit des Jahres ist kostbarer denn je und ein Zeichen dafür, wieder ein Stück Normalität zurückzubekommen. Mit der eigenen Familie, also den Großeltern oder Geschwistern und deren Familien, zu verreisen, kombiniert die Ferienzeit mit Familienzeit. In den Ferienhäusern und -apartments von sevencollection an der Algarveküste können sich Familien ein Haus mit zwei Wohnungen teilen oder auch nah beieinanderliegende Unterkünfte buchen – so ist viel Nähe und dennoch genug Abstand und Freiraum gewährleistet. Sevencollection bietet ein sicheres Urlaubsdomizil mit Wohlfühlfaktor an der sonnenverwöhnten Algarveküste, die wie ganz Portugal wieder für Reisen geöffnet ist.

Informationen und Buchungen unter www.sevencollection.de

Frankfurt am Main 10. Juni 2021 Sich treffen, Zeit miteinander verbringen und zu verreisen – wie hat das gefehlt! Jetzt ermöglichen die Lockerungsschritte wieder vorsichtig und mit viel Umsicht liebgewonnene Gewohnheiten aufzunehmen. Die Ferienhäuser und-apartments von sevencollection bieten dabei viel Privatheit und jene Flexibilität, die diese Urlaubsform so beliebt macht, etwa den Tagesrhythmus individuell zu gestalten, so viel Gesellschaft und Eindrücke zuzulassen wie gewünscht und bei Bedarf das “Zuhause auf Zeit” als Rückzugsort zu genießen. Zudem liegen die Häuser und Apartments an einem wunderschönen Fleckchen Portugals, das nicht nur Sonnengarantie verspricht, sondern auch sehr gut per Flugzeug über Faro zu erreichen ist. Ob zum Baden, zum Entdecken oder Genießen, die modernen, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Ferienhäuser laden ein, die Region zu erkunden und einzutauchen in die Kultur, die Traditionen und die kulinarische Vielfalt der Algarve.

Für Schnellentschlossene mit Reisezeit in den Sommerferien stehen noch wenige Termine zur Verfügung. Das Ferienhaus Casa Cavala (Salema) für sechs Personen ist beispielsweise in den Sommermonaten Juni bis August ab 159 Euro pro Übernachtung buchbar, die Vila Varanda (Salema) ebenfalls für sechs Personen kostet ab 199 Euro pro Übernachtung. In der Vila Marina (Salema) sind zwei Apartments in einem Haus, die zusammen oder einzeln gebucht werden können. Vila Marina No. 1 für zwei Personen kostet ab 199 Euro pro Übernachtung, Vila Marina No. 2 für vier Personen ab 259 Euro. Für die Herbstferien beispielsweise liegen die Preise unter den oben genannten.

Weitere Informationen und Buchungen auf www.sevencollection.de

Über sevencollection:

sevencollection ist eine kleine Kollektion charmanter und modern gestalteter Ferienhäuser und

-apartments an der Algarveküste. In Salema sind die Wohnungen in einstigen Fischerhäusern entstanden, befinden sich überwiegend in Strandlage und liegen dennoch als Teil des gewachsenen Ortes abseits des Touristentrubels. Diese Ferienhäuser, ebenso wie die Casa Concha im historischen Zentrum des beliebten Ferienortes Carvoeiro, stehen für ein authentisches und nachhaltiges Urlaubserlebnis: Sie wurzeln in den Traditionen, die die Algarve prägen. Ihr Interieur bringt die Schönheit der Region zum Ausdruck. Das Spiel heller Farben, klarer Linien, natürlicher Materialien und regional geprägter Dekorelemente holt dabei das Lebensgefühl der Algarve in die Räume, die sich zum Meer hin öffnen und Ausblicke in die Ferne bieten. www.sevencollection.de

Bildhinweis: sevencollection.

Bildquelle: © sevencollection