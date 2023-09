Bad Wörishofen lädt Weltstars und junge Weltelite ein

Bad Wörishofen – Das Warten hat ein Ende. Das Festival der Nationen steht vor der Tür. Vom

22. September bis 1. Oktober 2023 öffnet Bad Wörishofen seine Festival-Pforten und damit

die Herzen von Liebhabern klassischer Musik. An zehn Tagen wird ein Feuerwerk

hochkarätiger Konzerte abgebrannt, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Die

Weltstars von heute treffen in einzigartiger Atmosphäre auf die Weltstars von morgen.

Erneut ist es den Veranstaltern rund um den Intendanten Winfried Roch gelungen ein

exklusives 5-Gänge-Menü für den musikalischen Gourmet zusammen zu stellen. Ein Blick in

die Speisekarte?

Die weltweit gefeierten Geigerinnen Janine Jansen und Hilary Hahn sowie der Pianist Jan

Lisiecki feiern ihre Debüts. Die Weltklassesopranistin Diana Damrau und der französische

Bass Nicolas Teste konnten für das Galakonzert „Mozart & Zeitgenossen“ für ein erneutes

Gastspiel gewonnen werden. Selbstverständlich darf Nigel Kennedy nicht fehlen. Der

internationale Starviolinist wird sein Publikum mit einem speziellen Konzertabend begeistern,

der unter dem Motto „Spiritual Connection“ steht. Eine Rückkehr auf die Bühnen Bad

Wörishofens feiern die erstklassigen Pianisten Khatia Buniatishvili und Igor Levit. Sie haben

Appetit auf mehr?

Tickets sind unter www.bad-woerishofen.de erhältlich, beim Kartenvorverkauf im Kurhaus

Bad Wörishofen oder telefonisch unter 08247 9933-57. Weitere Informationen über

sämtliche musikalische Leckerbissen beim „Festival der Nationen“ finden Sie hier: https://festivaldernationen.de/startseite.html

Bad Wörishofen, die historische Kurstadt in Bayern, ist besonders bekannt und geprägt von dem Therapieansatz

des berühmten Pfarrers Sebastian Kneipp. Die Kneipp-Therapie ist ein ganzheitliches Naturheilverfahren,

welches auf den fünf Elementen: Wasser, Heilkräuter, Bewegung, Ernährung und dem allen übergeordnet, der

Inneren Ordnung, basiert. Sebastian Kneipp war in Bad Wörishofen erst Beichtvater im Kloster und dann

Stadtpfarrer. Kneipp gilt als Pionier der natürlichen Heilmethode und hat seine Therapie aus Bad Wörishofen

heraus in die Welt getragen. Besucher können die Kneipp-Therapie in den vielen Kneipp Anlagen & Kurhotels

in der Stadt erleben und im berühmten 163.000 qm großen Kurpark auf den Spuren von Sebastian Kneipp

wandeln. Der Park bietet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, unter anderem einen 1.550 m langen Barfußweg,

550 Rosenarten, 250 Duft- und Heilpflanzen, sowie eine „Kneippanlage für alle“ und ein Freiluftinhalatorium mit

Natursole. Neben der Möglichkeit sich gesundheitlich zu verbessern, bietet die Stadt auch eine reiche

Kulturlandschaft, ein eigenes Kur-Orchester, sowie vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Besucher können bei

leichten bis mittelschweren Wanderungen, wie z. B. auf dem Kneipp-Waldweg oder dem Erkunden der

Glückswege die Seele baumeln lassen. Bad Wörishofen ist beliebtes Reiseziel für Menschen jeden Alters und

bietet eine Vielzahl von Kurhotels, Hotels und Restaurants. Es ist ein Ort, an dem man sowohl Körper als auch

Geist in Einklang bringen kann.

