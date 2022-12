Fit und erholt ins neue Jahr mit Thaimassage in Stuttgart

FIT & ERHOLT IN DAS NEUE JAHR 2023 – mit KITTYS Thai Massage Stuttgart

MIT KITTYS THAI MASSAGE STUTTGART FIT UND ERHOLT INS NEUE JAHR 2023 STARTEN

Das Wort „Fitness“ bedeutet, körperliches und geistiges Wohlbefinden. Das Modewort kann vielfältig interpretiert werden und lässt sich am ehesten mit der Leistungsfähigkeit erklären, mit denen der Alltag gemeistert werden kann. Bereits der große Naturwissenschaftler Charles Darwin verwendete diesen Begriff in seiner Evolutionstheorie mit den Worten „Survival of the fittest“. Im Gegensatz zum Allgemeinbegriff wird jedoch hier die Anpassungsfassungsfähigkeit eines Lebewesens an die jeweiligen Umweltbedingungen angesprochen. Überleben wird somit nur, der den widrigen Umständen des Lebens so gut es geht trotzen kann. Sei es eine Krankheit, wie ein Vireninfekt oder die allgemeine Lebenserwartung, in puncto Wohlgefühl geht es dem eigenen Körper am besten, wenn wir uns rundum wohlfühlen. Das Motto lautet demzufolge: Lachen macht gesund, wenn Sie Erholung und Entspannung bei KITTYS Thai Massage Stuttgart genießen.

Die Steigerung der Fitness und des geistigen Wohlbefindens durch Wellness, Erholung und Entspannung

Wer seinen eigenen Körper als Tempel betrachtet, der weiß, dass dieser gepflegt werden will. Die Fitnessbewegung, welche mit der Urbanisierung und zunehmenden Sesshaftigkeit in den großen Städten der Welt ins Leben gerufen wurde, hatte das Ziel, zunehmenden Zivilisationskrankheiten den Kampf anzusagen. Des Weiteren sollte die Lebenserwartung durch regelmäßiges körperliches und geistiges Training sowie eine gesunde Ernährung erhöht werden. In diesem Zusammenhang werden die chronischen Risiken einer geringeren Lebenserwartung durch Fettleibigkeit und andere Geiseln der Zeit reduziert. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die zur Todesursache Nummer eins derzeit gehören, müssen im gleichen Zusammenhang genannt werden. Mithilfe einer nähr- und ballaststoffreichen Ernährung, regelmäßiger körperlicher Betätigung sowie purer Entspannung gelingt es, seine Lebenserwartung positiv zu beeinflussen. Dabei spielt ebenfalls die Thai Massage Stuttgart eine alles entscheidende Rolle.

Geschichtlich betrachtet ist die Thai Massage eine der ältesten Massagearten der Welt. Aufgenommen in die UNESCO Liste für immaterielle Kulturgüter zeigt sich bereits hier, wie wertvoll diese Massageform seit Anbeginn ihrer Entstehungsgeschichte ist. So wirkten gleichzeitig Gelehrte, Ärzte, Religionsstifter sowie buddhistische Mönche an der Vervollkommnung dieser einzigartigen Massagetechnik mit. Um diese auszuführen, ist zudem ein beglaubigter Abschluss vonnöten, der nur nach den strengen Regeln der Thai Massage ausgeübt werden darf. Hierzulande gibt es dafür KITTYS Massage in Stuttgart.

Fit und vital in das neue Jahr mit Kittys Thaimassage Stuttgart

Die Geißeln unserer Zeit lauten heutzutage: Bewegungsmangel und schlechte Ernährung. Neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt Übergewicht zu Gelenkfehlpositionen und Überbelastungen, Rücken- und Gelenkschmerzen sowie allgemein weniger Wohlbefinden. Gerade zur Weihnachtszeit wird durch eine zu hohe Kalorienzufuhr sowie dauerhaftes Sitzen das Krankheitsrisiko massiv erhöht. Einen Ausgleich kann Ihnen KITTYS Thai Massage in Stuttgart bieten. Die sowohl mit dem Yoga als auch der Druckpunktmassage verwandte Massagetechnik führt zur Revitalisierung von Muskeln, Gelenken und Sehnen. In entspannter Atmosphäre kommen der Körper, Geist sowie die Seele zur Ruhe und Sie fühlen sich danach wie neugeboren.

Dehnübungen aus dem Yoga bei der Thai Massage in Stuttgart

Heilpraktisch betrachtet werden durch die Dehnungsübungen Gelenkschmerzen reduziert. Die Verwendung der Thaimassage als Rückenmassage in Stuttgart lässt Sie spürbar aufatmen und Haltungsprobleme verbessern. Die sinnliche Erfahrung der Massage spricht somit den Körper in der Tiefe an und beginnt Heilungsprozesse dort, wo diese am dringendsten nötig sind. Gerade Schmerzpatienten werden hiermit eine Wohltat erfahren. Da die Thaimassage sowohl indische als auch thailändische Heilpraktiken verwendet, kann diese sowohl mit dem Ayurveda, Yoga sowie der Akupunktur verglichen werden. Ziel ist es zudem, die sogenannten Energiebahnen und Energieknoten zu revitalisieren, damit Sie wieder fit ins neue Jahr starten können. Wir wünschen Ihnen stets ein Gutes Neues Jahr.

