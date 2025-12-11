Fivetran ist „Challenger“ im Gartner® Magic Quadrant™ für Datenintegrationstools 2025

Die durchgängige Vision sowie die Fähigkeiten zu deren Umsetzung sind die wichtigsten Gründe für die Bewertung von Fivetran

München, 11. Dezember 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für Datenintegrationstools 2025 als „Challenger“ eingestuft.

Gartner definiert den Markt für Datenintegrationstools als die Plattformen, mit denen Unternehmen Daten aus zahlreichen Quellen verbinden und Aufgaben hinsichtlich Datenzugriff, -transformation und -bereitstellung ausführen können. Für Fivetran gilt die Auszeichnung als „Herausforderer“ als Beleg für seine kontinuierliche Innovation bei der Bereitstellung einer einheitlichen, sicheren und zuverlässigen Datenbasis, welche die Übertragung, Transformation und Aktivierung von Daten in großem Maßstab ermöglicht.

„Unternehmen konsolidieren ihre Data Stacks und setzen dabei auf offene, automatisierte Plattformen, die KI unterstützen“, so George Fraser, CEO von Fivetran. „Fivetran liefert dieses Fundament – durch die Integration aller Daten über Systeme und Clouds hinweg sowie durch die Automatisierung aller Pipelines und die Gewährleistung von Governance in großem Maßstab. Es ist unsere Mission, die Komplexität des Data Movement zu beseitigen, sodass sich Teams auf Entwicklungen und Innovationen konzentrieren können.“

Globale Unternehmen vertrauen auf Fivetran

Mit über 7.700 Kunden, 740 Konnektoren und mehr als 7.200 Terabyte an monatlich übertragenem Datenvolumen, ist Fivetran durch seine Größe und Zuverlässigkeit ein zentraler Player im Unternehmensdaten-Ökosystem. Unternehmen wie Pfizer, Hippocratic AI und Steve Madden, DOUGLAS, Hermes, Lufthansa und VW Financial Services haben sich für Fivetran entschieden, um ihre Dateninfrastruktur zu stärken und ihr Wachstum zu fördern.

Führungsposition bei Datenintegration, Transformation und KI-Readiness

Im Jahr 2025 baute Fivetran seine Führungsposition im Bereich der automatisierten Datenintegration mit wichtigen Innovationen und strategischen Meilensteinen weiter aus:

Produkt- und Plattforminnovation:

o Erweiterter Support für den Fivetran Managed Data Lake Service, inklusive tieferer Integration mit Google Cloud Storage und Microsoft Azure für KI-Workloads.

o Optimierte Unterstützung für unstrukturierte und semistrukturierte Daten über Pipelines hinweg.

o Einführung des Connector SDK, mit dem Kunden und Partner schneller und flexibler benutzerdefinierte Konnektoren erstellen können.

Strategische Expansion:

o Akquisition von Census: Erweiterung der Plattform um eine verwaltete, automatisierte Echtzeitaktivierung.

o Akquisition von Tobiko Data: Ergänzung um fortschrittliche Multi-Engine-Transformation und Open-Source-Innovation.

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Michele Launi, Nina Showell, Robert Thanaraj, Sharat Menon, 8. Dezember 2025.

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Fivetran:

Fivetran liefert das vertrauenswürdige Datenfundament für das KI-Zeitalter und vereint dabei Data Movement, Transformation und Aktivierung von Daten, um Analytics und Innovationen voranzutreiben. Führende Unternehmen weltweit – darunter OpenAI, LVMH, Pfizer und Verizon – vertrauen auf Fivetran, um Daten zuverlässig, interoperabel und nutzungsbereit über jede Cloud und alle Systeme hinweg bereitzustellen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de – und folgen Sie uns auf LinkedIn.

