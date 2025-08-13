FRAFOS baut seine führende Position als Experte für sichere ITK-Umgebungen aus

Berliner Anbieter für VoIP-Sicherheitslösungen veröffentlicht zwei neue Versionen

Berlin, 13. August 2025 – Die FRAFOS GmbH veröffentlicht gleich zwei neue Versionen ihrer Lösungen im Bereich zukunftssicherer WebRTC- und Session-Border-Control: FRAFOS ABC SBC 5.5 sowie den FRAFOS Monitor 10.1.

Die 2010 gegründete FRAFOS GmbH unterstreicht mit den beiden zeitgleichen Releases ihre Vorreiterrolle für VoIP-Sicherheitslösungen mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen.

„Die Version FRAFOS ABC SBC 5.5 bietet mehrere wichtige Funktionen und Verbesserungen, die die Flexibilität, Leistung und Sicherheit für Unternehmen verbessern, wie zum Beispiel die Unterstützung von Container-Technologie basierend auf Kubernetes, eine verbesserte und schnellere Redundanz ohne Unterbrechung von aktiven Anrufen und die Erweiterung der Transkodierungsoptionen mit Unterstützung von G.722. Das neue Release zeigt unser Engagement für die Optimierung der betrieblichen Effizienz, Sicherheit sowie Leistung und macht FRAFOS ABC SBC 5.5 zu einer robusten Lösung für moderne Telekommunikationsumgebungen“, erklärt Dr. Dorgham Sisalem, CEO von FRAFOS.

Zeitgleich gibt die FRAFOS GmbH die Veröffentlichung des FRAFOS Monitor 10.1 bekannt – ihre bislang leistungsstärkste und flexibelste VoIP-Überwachungslösung. Der FRAFOS Monitor 10.1. stellt sowohl in architektonischer Hinsicht als auch in Bezug auf die Benutzererfahrung einen bedeutenden Fortschritt dar. Das FRAFOS Team hat hiermit die Grundlage für schnellere Anpassungen, flexiblere Einsatzmöglichkeiten und eine verbesserte Überwachbarkeit der VoIP-Infrastruktur ihrer Kunden geschaffen.

Über FRAFOS

Die FRAFOS GmbH ist mit ihren WebRTC- und Session-Border-Control-Lösungen (SBC) ein langjähriger Anbieter von VoIP-Sicherheitslösungen für höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche in Deutschland. Flaggschiff des 2010 gegründeten Unternehmens ist der beeindruckend flexible ABC SBC. Als Bestandteil des secunet SBC wird die FRAFOS Technologie als die Standard-SBC-Lösung für sicherheitsorientierte öffentliche Einrichtungen in der Bundesrepublik eingesetzt und fungiert dort als Firewall für VoIP-Anlagen. FRAFOS bietet sie in Kooperation mit dem führenden Cybersecurity-Unternehmen secunet Security Networks AG als einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierte VoIP-SBC-Premiumlösung für maximale Sicherheitsanforderungen (EAL4+) an.

