Für die Zukunft gerüstet: GEZE begrüßt neue Auszubildende und digitalisiert Bewerbungsverfahren

Leonberg, 10. November 2020. GEZE empfängt auch 2020 wieder 13 Auszubildende und 10 dual Studierende am Firmensitz in Leonberg. Das Familienunternehmen hält damit seine Ausbildungskapazitäten auf konstant hohem Niveau und übernimmt Verantwortung in der Region. Ein digital erweiterter Auswahlprozess bietet Interessierten 2021 neue Möglichkeiten, das Unternehmen kennen zu lernen.

Positives Zeichen gegen den Trend

13,7 Prozent weniger Ausbildungsverträge als im Vorjahr: Diesen Wert verzeichneten die Industrie- und Handelskammern (IHK) deutschlandweit Ende September. Ein Trend, der sich über die letzten Jahre entwickelt hat und durch die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt wurde. Aufgrund der Herausforderungen der letzten sechs Monaten konnten Bewerbungsgespräche oder Praktika in vielen Unternehmen nicht wie geplant stattfinden. Absolventen hatten es in diesem Jahr also besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden.

GEZE bietet auch 2020 wieder insgesamt 23 Auszubildenden und dual Studierenden die Chance auf eine moderne Ausbildung beim Spezialisten für innovative Tür-, Fenster-, und Sicherheitstechnik. Ein positives Zeichen des Leonberger Familienunternehmens für Region und Jugend.

Konstante und aktive Nachwuchsförderung

“Eine aktive Nachwuchsförderung ist für uns selbstverständlich und spielt für die Entwicklung und das Wachstum von GEZE eine bedeutende Rolle – vor allem in diesen besonderen Zeiten”, sagt Sinem Turan, Leitung Personal. Gerade der erste Schritt ins Berufsleben sei wichtig, kommt es doch darauf an, den richtigen “Partner” zu finden: “Ein Partner, der die Talente und Fähigkeiten der jungen Menschen erkennt, entwickelt und zielgerichtet fördert. Daher freuen wir uns sehr, dass sich unsere 13 neuen Auszubildenden und 10 neuen dual Studierenden für uns als ihren Partner entschieden haben.”

Digital erweiterte Prozesse für Bewerber und Interessierte

Um auch in Zeiten von Hygienevorschriften ein attraktiver Partner für Absolventen zu sein, erweitert GEZE in diesem Jahr den digitalen Auswahlprozess und das Angebot für seine Bewerber: Vorstellungsgespräche werden online und sicher von Zuhause aus gehalten. Für Interessierte eines dualen Hochschulstudiums nimmt GEZE am 18.11.2020 am virtuellen Studieninfotag der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) teil. Absolventen haben dort die Möglichkeit, sich von den Vorteilen und Chancen einer Ausbildung bei GEZE zu überzeugen. Auch für das kommende Jahr sind beim Familienunternehmen wieder zahlreiche Ausbildungsplätze geplant – und bereits ausgeschrieben.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

https://www.geze.de/de/newsroom/fuer-die-zukunft-geruestet-geze-begruesst-neue-auszubildende-und-digitalisiert-bewerbungsverfahren

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Kontakt

Panama PR GmbH

Linnea Schattling

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

0711 664759719

l.schattling@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Bildquelle: © GEZE GmbH