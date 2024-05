Fürth im Fokus: Neuer Marktbericht navigiert durch Immobilienlandschaft

Fürth – Angesichts der jüngsten Veränderungen auf dem Immobilienmarkt, einschließlich der Transformation von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt und stark schwankender Zinssätze, hat Hegerich Immobilien in Fürth einen entscheidenden Schritt unternommen. Das Unternehmen mit 15-jähriger Expertise hat im April 2023 den ersten eigenen, umfassenden Marktbericht für die Region Fürth präsentiert. Dieser Bericht bietet präzise Daten und Fakten, die für Immobilienprojekte in der Region unerlässlich sind.

Aktuelle Marktlage und Perspektiven

„Der jüngste Wandel auf dem Immobilienmarkt wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter politische Vorschläge bezüglich Heizungserneuerungen nach der Energiekrise, welche die Marktteilnehmer stark verunsichert haben“ sagt der Geschäftsführer Marcus Schubert. Die Sorge um eine mögliche Immobilienblase sowie ein allgemeiner Rückgang der Wirtschaftsdaten sind ebenfalls spürbar. Trotz dieser Herausforderungen zeigt der Immobilienmarktbericht von dem Unternehmen Hegerich Immobilien, dass der Bestandsimmobilienmarkt in Fürth weiterhin aktiv ist, mit wieder anspringenden Such-, Kauf- und Mietaktivitäten. „Während die Mietpreise konstant gleichbleibend wachsen, hat sich der Kaufmarkt für Häuser und Wohnungen entspannt und bietet aktuell wieder hervorragende Einstiegschancen für Eigennutzer und Kapitalanleger“ führt Marcus Schubert weiter aus. „Wir spüren z. B. eine starke Dynamik auf dem Sektor von Mehrfamilienhäusern in der gesamten Region rund um Fürth“.

Wichtige Kennzahlen für Investoren und Eigennutzer

Für Investoren und zukünftige Eigentümer besonders relevant sind die aktuellen Preise: der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei z. B. Wohnungen liegt in Fürth bei 3.690,00 Euro, während die Mieten für Wohnungen derzeit 10,80 Euro pro Quadratmeter betragen. Ein Haus wechselt im Schnitt für 607.500,00 Euro den Besitzer, während die Preisspanne in diesem Segment zwischen 295.200,00 – 1.390.000,00 Euro liegt.

Der geschäftsführende Gesellschafter Peter Hegerich unterstrich die Wichtigkeit von qualifiziertem Wissen bei Immobiliengeschäften auf der Bühne bei seinem diesjährigen Vortrag auf der Immobilienmesse in Fürth: „Diese Zahlen sind entscheidend für die Bewertung von Investitionsmöglichkeiten und die Planung von Finanzierungsstrategien – so entsteht nachhaltiger Erfolg. Als Resultat treffen unsere Berater zusammen mit unseren Kundenzielgerichtet treffsichere Entscheidungen. Der Bericht wirkt wie ein Kompass, lenkt und gibt die Richtung vor. Er ist also eine Orientierung für alle Marktteilnehmer“.

Der Bericht ist nach Stadtgebieten gegliedert und gibt detaillierte Einblicke in regionale Kennzahlen wie Kaufpreise, durchschnittliche Quadratmeterpreise und Mieten. Er zeigt die Entwicklung der letzten Jahre auf und gibt ein genaues Gespür für Preisspannen in den jeweiligen Regionen.

Erfolgsfaktoren im Immobiliengeschäft

Ein erfolgreicher Immobilienverkauf setzt immer eine fundierte Wertermittlung, sorgfältige Dokumentation und eine ansprechende Präsentation der Immobilie voraus. Die Rolle des Maklers, der mit Fachwissen und kreativen Finanzierungslösungen zur Seite steht, ist heute wichtiger denn je. Mit dem Zahlen aus dem Bericht wird der Prozess des Immobilienhandelsgeschäftes jetzt noch planbarer.

Ihre kostenlose Version im Download erhalten Sie hier:

Marktbericht Fürth – kostenloser Downlooad

Über die Hegerich Immobilien GmbH

„Immobilien sind wahrgewordene Träume! Und meine Leidenschaft ist es, Menschen bei der Verwirklichung Ihrer Wohn-Träume verantwortungsvoll und mit Herzblut zu begleiten“, so Peter Hegerich, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der Hegerich Immobilien GmbH. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter am Immobilienmarkt und zählt zu den Top-inhabergeführten Immobilienmaklern in München, Nürnberg und Fürth. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 20 Immobilienspezialisten an den Standorten München, Nürnberg und Fürth.

Ein hoher fachlicher Anspruch sowie die kontinuierliche persönliche Weiterentwicklung aller Mitarbeiter sind wesentliche Bausteine, auf denen der Erfolg des Unternehmens basiert. So sind beispielsweise alle im Verkauf tätigen Mitarbeiter mindestens ausgebildete Immobilienkaufleute. „Wir sind uns der großen Verantwortung, die wir bei der Immobilienvermittlung eingehen, bewusst und nehmen diese Herausforderung auch gerne an. Wir stellen deshalb sicher, dass wir über das notwendige fachliche Wissen und die soziale Kompetenz verfügen, um die Beteiligten, Käufer wie auch Verkäufer, zuverlässig bei der in der Regel größten finanziellen Transaktion ihres Lebens optimal begleiten und unterstützen zu können.“

Das Unternehmen ist der Immobilienmakler für die Vermietung und den Verkauf von Immobilien in München, Nürnberg und Fürth. Auch für Bauträger bietet das Unternehmen einen umfassenden Service. Von der anfänglichen Beratung über die Grundstückssuche bis hin zur vollständigen Abwicklung aller Marketing- und Vertriebsaktivitäten steht dem Kunden mit der Hegerich Immobilien GmbH ein kompetenter Partner zur Seite, der zudem aus seiner eigenen Erfahrung als Bauträger schöpfen kann.

Die Wünsche und Anforderungen der Kunden werden ernst genommen, so dass ein fester Kundenstamm aus Eigentümern, Mietern und Vermietern, Investoren, Projektentwicklern, aber auch Banken und Hausverwaltungen vertrauensvoll auf das Dienstleistungsangebot von Hegerich Immobilien zurückgreift.

Hegerich Immobilien ist der Makler in München, Nürnberg und Fürth für die Vermittlung und den Verkauf von Neubauprojekten, Grundstücken, Bestandsimmobilien wie Wohnungen und Häuser, Investmentimmobilien, Gewerbe- und Sonderimmobilien.

