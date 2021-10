Gartner zeichnet OutSystems im Bereich Enterprise-Applikationsplattformen aus

OutSystems als einziger Anbieter sowohl als Marktführer im “Magic Quadrant” als auch als “Customers” Choice” bei Enterprise-Low-Code-Applikationsplattformen gelistet

Frankfurt am Main, 7. Oktober 2021. OutSystems, Plattformanbieter für moderne Applikationsentwicklung, ist von Kunden und den Branchenanalysten von Gartner im Bereich Enterprise-Applikationsplattformen ausgezeichnet worden. Nach Einschätzung von OutSystems war hierfür seine Fähigkeit zentral, Unternehmen bei Innovationen durch Software zu unterstützen und so den wachsenden Bedarf an unternehmenskritischen Applikationen zu decken.

OutSystems wird im “Magic Quadrant” von Gartner für “Enterprise Low-Code Application Platforms 2021” als Marktführer gelistet und erhält die höchste Bewertung bezüglich des Kriteriums “Ability to Execute”. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, in dem die moderne Applikationsplattform in den Berichten der Magic Quadrants für “Enterprise Low-Code” und “Application Platform-as-a-Service” als Marktführer gilt. Im Report “Gartner Critical Capabilities for Enterprise Low-Code Application Platforms 2021” erhält die OutSystems-Plattform die beste Bewertung für den Anwendungsfall “Custom Business Applications”. Darüber hinaus wurde OutSystems in der Kategorie “Enterprise Low-Code Application Platforms” von seinen Kunden als Gartner Peer Insights Customers” Choice 2021 ausgezeichnet.

Effiziente Entwicklung in der Praxis

Mit der anhaltenden Unterstützung durch Kunden auf der ganzen Welt definiert OutSystems weiterhin den Standard für moderne Enterprise-Applikationsentwicklungsplattformen und ermöglicht Anwendern eine KI-unterstützte Entwicklung, die neben Produktivitätssteigerungen auch die Möglichkeit bietet, Geschäftsanwendungen schnell, in hoher Qualität und zukunftssicher zu erstellen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen in diesem Markt geht das Angebot von OutSystems weit über Low-Code hinaus und liefert durch ein einzigartiges Plattformdesign für maximale Produktivität über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg auch die Agilität, Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit, die Enterprise-Applikationen erfordern.

“Mit OutSystems haben wir die Art und Weise der Technologie-Entwicklung bei Lendr revolutioniert. Dies hatte einen enormen Einfluss auf die digitalen Erlebnisse, die wir unseren Kunden und Mitarbeitern bieten”, so Nick Mates, Project Coordinator und Tech Lead bei Lendr. “Der modulare Ansatz von OutSystems bedeutet, dass wir Microservices schnell entwickeln und in verschiedenen Applikationen wiederverwenden können. Der Aufbau einer zuverlässigen Architektur ist deutlich einfacher als in traditionellen Entwicklungsumgebungen.”

Innovation durch Software

“Es ist uns eine Ehre, die enormen Produktivitäts- und Kreativitätssteigerungen unserer Kunden zu sehen, wenn sich ihre ambitionierten Teams mit der richtigen Plattform an die Arbeit machen”, ergänzt Paulo Rosado, CEO und Gründer von OutSystems. “OutSystems hat die Low-Code-Entwicklung auf den Markt gebracht – und wir sehen, wie die Evolution dieser Technologie heute Unternehmen auf der ganzen Welt transformiert. Wir entwickeln unsere Plattform ständig weiter, um unseren Kunden kontinuierliche Erfolge zu ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Produktivität von Entwicklerteams, die hochwertige Applikationen erstellen. Die Anerkennung durch unsere Kunden und einflussreiche Analysten bestätigt erneut, dass wir Unternehmen dabei helfen, durch Software erfolgreich innovativ zu sein.”

OutSystems ist eine moderne, KI-gestützte Applikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ein breites Portfolio an Anwendungen schnell, in hoher Qualität und zukunftssicher zu erstellen. OutSystems wurde von Grund auf dazu geschaffen, professionellen Entwicklern dabei zu helfen, vollständige, ansprechende Softwarelösungen schneller als je zuvor zu erstellen. Durch den Einsatz fortschrittlicher, KI-gestützter Tools für nahezu alle Funktionen der Plattform unterstützt OutSystems seine Kunden bei der Bewältigung strategischer Herausforderungen wie Applikationsmodernisierung, Arbeitsplatzinnovationen, Geschäftsprozessautomatisierung und der Transformation von Kundenerlebnissen. Dabei sorgt die Plattform dafür, dass alle Lösungen sicher, robust, Cloud-fähig und skalierbar sind. Darüber hinaus differenziert sich OutSystems durch die Fähigkeit der Anwendungen, sich selbst in dynamischsten Unternehmen schnell und einfach an neue Anforderungen anzupassen.

Weitere Informationen

Weitere Details finden sich im Bericht Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms 2021 sowie im Report zur Gartner Peer Insights Customers” Choice for Enterprise Low-Code Application Platforms 2021.

Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms, Jason Wong, Kimihiko Iijima, Adrian Leow, Akash Jain, Paul Vincent, 20. September 2021

Gartner, Critical Capabilities for Enterprise Low-Code Application Platforms, Akash Jain, Kimihiko Iijima, Adrian Leow, Jason Wong, Paul Vincent, 21. September 2021

Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Enterprise Low-Code Application Platforms, 8. Februar 2021

Haftungsausschluss:

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsarbeiten ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice stellt die subjektiven Meinungen individueller Endbenutzerbewertungen, Ratings und Daten dar, die gemäß einer dokumentierten Methodik angewendet werden; sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften noch stellen sie eine Empfehlung durch diese dar.

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, mithilfe von Software jedem Unternehmen Innovationen zu ermöglichen.

Die OutSystems-Applikationsplattform, die sich durch hohe Produktivität und umfangreiche Integrationsmöglichkeiten auszeichnet, basiert durchweg auf künstlicher Intelligenz. KI-unterstützte Tools helfen Entwicklern dabei, in kurzer Zeit unterschiedlichste Applikationen zu entwickeln und überall bereitzustellen, wo ein Unternehmen sie benötigt.

Mit mehr als 435.000 Community-Mitgliedern, 1.500 Mitarbeitern, 350 Partnern und Tausenden aktiven Kunden in über 87 Ländern hat der Anbieter für moderne Software-Entwicklung und Low-Code-Pionier eine globale Reichweite erzielt. Er hilft Unternehmen aus über 20 Branchen dabei, die Art und Weise der Applikationsentwicklung zu verändern.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie im deutschsprachigen Blog unter www.outsystems.de/blog

