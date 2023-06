Gastronomie Personal in 520 Orten deutschlandweit finden

Stellenanzeigen in der Jobbörse schalten oder direkt Bewerber im Kandidatenpool kontaktieren – einfach Gastronomie Personal und Mitarbeiter finden.

Im bundesweiten Jobportal STUDENTKNIGHT ( www.studentknight.de ), entwickelt von UNICORN Internet, kann man ab sofort Gastronomie Personal deutschlandweit in über 520 Orten finden. STUDENTKNIGHT bietet mit Stellenanzeigen in der Jobbörse und mit einem Direktkontakt im öffentlichen Kandidatenpool die Möglichkeit an Gastronomie-Personal und Servicepersonal wie z.B. Barista, Barkeeper/in, Betriebswirt/in – Catering/Systemverpflegung, Catering-Manager/in, Commis de Rang, Diätkoch/-köchin, Ernäherungsberater/in, Fachkraft – Gastgewerbe, Fachmann/-frau – Systemgastronomie, Fachwirt/in – Gastgewerbe, Fernsehkoch/köchin, Food and Beverage Manager/in, Frühstückshilfe, Frühstückshilfe, Gastronomiefachmann/-frau, Gastronomische/r Assistent/in, General Manager/in, Guest-Relations-Manager/in, Koch/Köchin, Küchenhilfe, Küchenmeister/in, Reservierungsagent/in, Restaurantfachmann/-frau, Restaurantmeister/in, Servicekraft, Sommelier/Sommeliere, Spüler/in, Tellerwäscher/in, Thekenkraft und Zapfer für Restaurants, Cafes und Hotels zu suchen und zu finden.

Was kann die Jobbörse und der Kandidatenpool für die Gastronomie in Deutschland um Personal und Mitarbeiter zu finden?

Die Jobbörse STUDENTKNIGHT für Gastronomie in Deutschland bietet verschiedene Dienstleistungen und Funktionen, um Arbeitssuchende und Arbeitgeber in dieser Branche zusammenzubringen. Hier sind einige der Angebote der Jobbörse:

1. Stellenanzeigen veröffentlichen: Arbeitgeber wie Unternehmen, Ausbildungsbetriebe und Personaldienstleister können Stellenangebote für offene Positionen veröffentlichen. Dazu gehören Informationen über die Anforderungen, Aufgaben und den Standort der Stelle.

2. Jobsuche: Arbeitssuchende und Kandidaten können die Jobbörse nach passenden Stellenangeboten durchsuchen. Sie können nach Beruf, Standort, Erfahrungsniveau und anderen Kriterien filtern, um relevante Ergebnisse zu erhalten.

3. Kandidatenpool: Aktive Arbeitssuchende stellen sich im Kandidatenpool in der Öffentlichkeit vor, die direkt von Jobanbietern kontaktiert werden können. Arbeitssuchende können ihre Bewerbungen und Lebensläufe direkt über die Plattform für Gastronomie einreichen, und Arbeitgeber können Bewerbungen organisieren, überprüfen und beantworten. Arbeitgeber können direkt neue Mitarbeiter für Gastronomie, die gesucht werden, im öffentlichen Kandidatenpool kontaktieren.

4. Unternehmensprofile: Unternehmen haben die Möglichkeit, ein kostenloses Profil auf der Jobbörse zu erstellen, um sich und ihre Tätigkeiten für Gastronomie zu präsentieren. Arbeitssuchende können Informationen über das Unternehmen, dessen Projekte und Karrieremöglichkeiten einsehen.

5. Karriereberatung: Die Jobbörse STUDENTKNIGHT bietet auch Beratungsdienste an, um Arbeitssuchende bei ihrer Karriereentwicklung zu unterstützen. Dies kann beispielsweise Karriere- und Weiterbildungstipps, Lebenslaufoptimierung oder Vorstellungsgesprächsvorbereitung umfassen.

6. Brancheninformationen: Die Jobbörse für Gastronomie stellt auch aktuelle Informationen, Trends und Nachrichten aus der Branche bereit. Dies kann Arbeitssuchenden helfen, informierte Entscheidungen über ihre Karriere zu treffen.

Was sind die Unterschiede zwischen den Basis- und Top-Stellenanzeigen bei der Personalsuche für die Gastronomie?

Basis-Stellenanzeigen:

– Einfach einzustellen und am gleichen Tag online

– Google for Jobs optimiert um schnell Gastronomie Personal zu finden

– Kostenloses Multi-Posting deiner Stellenanzeige in bis zu 260 zielgruppenrelevanten Social-Media-Gruppen und Jobbörsen für mehr Reichweite für die Gastronomie

– Ein jederzeit verfügbares Performance-Reporting über dein Unternehmensdashboard

Top-Stellenanzeigen:

– Gleiche Vorteile und Funktionen wie bei den Basis-Stellenanzeigen

– Suchmaschinenoptimierte Aufbereitung und Rubrizierung deiner Jobanzeigen

– Hervorhebung in unserer Jobbörse als Top-Stellenanzeige

– Zusätzliche Kandidaten-Freischaltungen in unserem Talentpool für den Direktkontakt

Weitere Leistungen

Kandidatenpool: Aktuelle Lebensläufe von Talenten – in der Datenbank für Kandidaten aus der Gastronomie wird man fündig. Bei täglich neuen Kandidaten ist die Auswahl groß.

Employer Branding: Die Bekanntheit als Top-Arbeitgeber durch eine starke Arbeitgebermarke steigern, z.B. als Premium Partner oder Unternehmen des Monats auf der Startseite.

Recruiting Services: Mehr Bewerbungen aus der Gastronomie durch die One-Click-Bewerbung erhalten und die Bewerbungen mit dem Bewerbermanager verwalten, wobei man seine Absprungrate senkt.

Welchen Stellenwert hat die Branche Gastronomie auf dem Jobmarkt in Deutschland um Personal zu finden?

Die Gastronomiebranche spielt eine bedeutende Rolle auf dem Jobmarkt in Deutschland, insbesondere aufgrund ihrer Größe und ihrer vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten. Vor der COVID-19-Pandemie war die Gastronomie eine der größten Branchen in Deutschland und bot eine große Anzahl von Arbeitsplätzen. Allerdings hat die Pandemie die Branche stark beeinflusst und zu erheblichen Herausforderungen geführt.

Während des Lockdowns und der Einschränkungen wurden viele Restaurants, Cafés und Bars vorübergehend geschlossen oder mussten ihre Aktivitäten stark einschränken. Dies führte zu einem erheblichen Personalabbau und Arbeitsplatzverlusten. Viele Beschäftigte in der Gastronomiebranche wurden in Kurzarbeit geschickt oder haben ihre Arbeit verloren. Dies hatte zur Folge, dass der Bedarf an Personal vorübergehend gesunken ist.

Allerdings hat sich die Situation seitdem verbessert, da die Beschränkungen gelockert wurden und viele gastronomische Betriebe wieder geöffnet haben. Es gibt weiterhin eine hohe Nachfrage nach qualifiziertem Personal in der Gastronomiebranche, da Restaurants, Hotels, Cafés, Bars und andere Einrichtungen versuchen, ihre Geschäftstätigkeit wieder aufzunehmen und den Service für ihre Kunden anzubieten. Insbesondere in touristischen Regionen und Ballungszentren gibt es oft einen großen Bedarf an Fachkräften in der Gastronomie.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Gastronomiebranche auch mit Herausforderungen konfrontiert ist, Personal zu finden. Einige potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten aufgrund der Unsicherheit in der Branche während der Pandemie andere Beschäftigungsmöglichkeiten gewählt haben. Darüber hinaus gibt es in der Gastronomie oft saisonale Schwankungen, die die Beschäftigungssituation beeinflussen können.

Insgesamt hat die Gastronomiebranche in Deutschland nach wie vor einen Stellenwert auf dem Jobmarkt, und es gibt Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, Personal und Mitarbeiter mit verschiedenen Qualifikationen und Erfahrungsniveaus. Die genaue Nachfrage und Beschäftigungssituation können jedoch je nach Standort, Art des gastronomischen Betriebs und aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen variieren.

Bei STUDENTKNIGHT kann man einfach Gastronomie Personal deutschlandweit finden, wenn man Mitarbeiter für die Gastronomiebranche sucht. Einfach Stellenanzeigen schalten in der Jobbörse oder direkt Kandidaten im Kandidatenpool für Gastronomie kontaktieren um Gastropersonal und um Servicepersonal zu finden.

Mehr Infos: www.studentknight.de/gastronomie-personal-finden/

UNICORN Internet entwickelt und realisiert internetbasierte Unternehmen in verschiedenen Bereichen. Gemeinsam arbeiten wir an mutigen Ideen, um die Zukunft der digitalen Wirtschaft zu gestalten. Unsere Leidenschaft ist es, Marken, Services und Kampagnen zu entwickeln, die erfolgreiche Beziehungen zwischen Menschen ermöglichen.

Kontakt

UNICORN Internet

Tobias Schneider

Nahariyastr. 1

33602 Bielefeld

052112005568



http://www.unicorn-internet.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.