Gemeinschaft und Flexibilität: Für Arbeitnehmende der Schlüssel zur Produktivität im Job

Randstad Arbeitsbarometer 2025

Mehr Leistung und Produktivität – dafür ist in den Augen deutscher Beschäftigter das Gemeinschaftsgefühl entscheidend. Während viele von ihnen Vorteile in Präsenzarbeit sehen, bleibt das Bedürfnis nach Flexibilität groß, zeigt eine neue Randstad Studie. Wie Arbeitgeber beides verbinden, erklärt Richard Jager, CEO DACH Randstad.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

– 81 % der deutschen Arbeitnehmenden wünschen sich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit bei der Arbeit.

– 53 % würden kündigen, wenn sie dieses Gemeinschaftsgefühl vermissen – vor einem Jahr waren es noch 18%.

– 82 % erbringen bessere Leistungen, wenn sie sich zugehörig fühlen. 80 % sehen dafür bei Präsenzarbeit Vorteile – 62 % bei Remote Work.

– Gleichzeitig liegt mehr Flexibilität auf Platz 2 der meistgenannten Wünsche der Arbeitnehmenden.

Eschborn, Januar 2025 – Wie deutsche Unternehmen ihre Produktivität steigern und insgesamt mehr Schwung in die Wirtschaft kommt, ist heute Gegenstand einer breiten gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Das diesjährige Randstad Arbeitsbarometer, eine weltweite Studie unter Arbeitnehmenden, für die auch mehr als 1.000 Menschen in Deutschland befragt wurden, zeigt: Gemeinschaft und Präsenz hält der Großteil für eine bessere Leistung am Arbeitsplatz für unverzichtbar.

Gemeinschaftsgefühl braucht Präsenz trotz Wunsch nach Flexibilität

82 % der Arbeitnehmenden geben an, dass sie bessere Leistungen erbringen, wenn sie sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen. Beziehungen zu ihren Kolleg:innen aufzubauen fällt 80 % der Beschäftigten in Präsenz leichter, während zudem die Arbeit im Büro 74 % der Beschäftigten laut eigenen Angaben produktiver macht. Fehlt die Zugehörigkeit, ist das für die Hälfte (53 %) ein Kündigungsgrund – ein drastischer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als noch 18 % eine Bereitschaft zeigten, aus diesem Grund zu kündigen.

Trotz den Vorteilen von Präsenz für die Gemeinschaft am Arbeitsplatz bleibt das Bedürfnis nach Flexibilität stark. Flexible Arbeitsbedingungen (44 %) rangieren hinter Gehaltserhöhungen (58%) auf Platz 2 der meistgewünschten Rahmenbedingungen von Arbeitnehmenden. 37 % haben schon einmal eine Stelle gekündigt, weil sie mit dem Privatleben nicht vereinbar war. Das Zugehörigkeitsgefühl sehen aber 62 % auch durch Remote Work gestärkt.

Die richtige Mischung macht“s

„Unser Arbeitsbarometer zeigt: Das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Beschäftigte und Unternehmen – und die Präsenz im Büro macht dabei einen wichtigen Unterschied, aber nicht ohne den richtigen Mix an Flexibilität“, resümiert Richard Jager, CEO DACH Randstad: „Ein Signal für Arbeitgeber, den Austausch mit ihren Mitarbeitenden zu intensivieren, um individuelle Lösungen zu entwickeln. Einfach nur Back to Office anzuordnen, ist kein Garant für gesteigerte Produktivität.“

Dies zeigt sich auch in der bevorzugten Anzahl der Arbeitstage im Büro. Fast zwei Drittel (63 %) wollen drei Tage oder mehr in Präsenz arbeiten. Dies dürfte auch daran liegen, dass viele ein gutes Verhältnis zu ihren Kolleg:innen haben – 64% betrachten zumindest manche von ihnen als Freunde. 69 % pflegen Beziehungen mit Kolleg:innen auch außerhalb der Arbeit. „Beschäftigte entscheiden sich für die Gemeinschaft. Gute Arbeitgeber fördern diesen Sinn für das Miteinander mit zusätzlichen Anreizen und Teambuilding-Maßnahmen und stärken so die Mitarbeiterbindung“, so Richard Jager.

Über das Randstad Arbeitsbarometer

Das Randstad Arbeitsbarometer wurde 2003 eingeführt und deckt inzwischen 35 Länder auf der ganzen Welt ab. Die Studie erscheint einmal jährlich und macht sowohl nationale als auch globale Trends auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. Verschiedene Pulse Surveys in ausgewählten Ländern ergänzen im Jahresverlauf das Randstad Arbeitsbarometer mit Einblicken in aktuelle Entwicklungen. Die Befragung wird online unter Arbeitnehmer:innen im Alter von 18 bis 67 Jahren durchgeführt, die erwerbstätig oder Einzelunternehmer sind, oder arbeitslos, aber eine künftige Beschäftigung anstreben. Die Mindeststichprobengröße beträgt 500 Interviews pro Land.

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie „partner for talent“ finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen – weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Unsere Angebote umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.

Randstad Deutschland ist mit rund 38.500 Mitarbeitenden, darunter 2.500 interne, und 500 Standorten in 330 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2023 1,843 Milliarden Euro. CEO ist Richard Jager.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2023 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit 2 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 25,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.

