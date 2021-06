Geschwindigkeitssensor VX – Seilzugsensoren in Bewegung

Geschwindigkeitssensoren der Serie VX von WayCon werden verwendet, um den sicheren Ablauf in Industrieanlagen zu gewährleisten. Die VX Serie wurde speziell für Geschwindigkeitsmessungen entwickelt und basiert auf den bewährten Seilzugsensoren der SX Serie.

Wenn Waren sicher gehoben, transportiert und gelagert werden sollen, müssen Hubfahrzeuge präzise gesteuert werden. Die Verwendung von moderner Sensorik kann dabei nicht nur Schäden vermeiden, sondern auch Zeit ersparen.

Insbesondere in automatisierten Lagersystemen ist es wichtig, dass nicht nur die Position, sondern auch die Geschwindigkeit beim Warentransport überprüft wird. Geschwindigkeitssensoren werden z. B. zur Vermessung des Hubs bei Kränen eingesetzt und liefern hierbei wichtige Informationen, die für die moderne Lagerverwaltung unverzichtbar sind. Aber auch in nicht vollautomatisierten Systemen bieten Geschwindigkeitssensoren Fahrern von Gabelstaplern oder Kränen zusätzliche Informationen, die die Sicherheit erhöhen.

Die VX Serie erfasst Verfahrgeschwindigkeiten im Bereich von 0,005 bis 10 m/s auf einer Länge von bis zu 42,5 m. Dabei erreichen die Sensoren eine Genauigkeit von +/-1 %. Die Geschwindigkeitssensoren sind mit einem selbstversorgenden Tachometer ausgestattet und benötigen somit keine externe Stromversorgung. Die Geschwindigkeitsinformation wird vom Sensor als Voltsignal ausgegeben und kann in einer Steuerung verarbeitet oder mit Hilfe einer Anzeige dargestellt werden. Mit einem Temperaturbereich von -20 bis +85 °C, einer Schutzklasse bis IP67 und optionalen zusätzlichen Korrosionsschutz eignen sich die Geschwindigkeitssensoren für zahlreiche Anwendungen in Industrie und Forschung.

Technische Daten finden Sie im Datenblatt VX.

Weitere Infos zu den Sensoren finden Sie auf der Produktseite Seilzugsensoren.

Seit 1999 entwickelt und produziert WayCon Positionsmesstechnik GmbH hochpräzise Sensoren zur Positions- und Abstandsmessung. Mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München, einer Zweigniederlassung in Brühl bei Köln und Distributoren in über 30 Ländern bietet das innovative Unternehmen seine Produkte weltweit an. Ziel ist es, den Kunden optimale Lösungen zum Thema Messtechnik bereitzustellen: Von hochwertigen Sensoren aus dem Standard-Sortiment bis zu kundenspezifischen Lösungen, vom Prototyp bis zur Serie – für verschiedenste Anwendungsbereiche in Industrie und Forschung. Die in Taufkirchen hergestellten Produkte unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen und werden ausnahmslos mit Kalibrierzertifikat ausgeliefert.

