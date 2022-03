Gesundheits- und Abnehmstudie – Teilnehmer*innen gesucht

Für unsere große private Gesundheits- und Abnehmstudie 2022/2023 suchen wir Teilnehmer*innen, die mindestens 10 Kilo Gewicht reduzieren wollen. Dabei ist es von Vorteil, wenn unsere zukünftigen Probanden (m, w, d) zuvor schon zahlreiche Diätversuche erfolglos unternommen haben.

Unser neues, einzigartiges Gesundheits- und Abnehmkonzept soll bei dieser Studie überprüft und unter Beweis gestellt werden. Der Name der Studie stellt kein Versprechen da. Er wurde deswegen ausgewählt, weil es das bislang “schlechteste” Ergebnis unserer bisherigen Teilnehmer*innen widerspiegelt.

Alle Informationen zur Teilnahme an der Studie können Interessierte Personen zwischen 30 und 70 Jahren, die mindestens 10 Kilo abnehmen wollen, auf der Webseite www.10kiloin10wochen.de erhalten.

Die Naturpraxis für ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung veranstaltet 2022 / 2023 eine große private Gesundheits- und Abnehmstudie in Hamburg und Buchholz in der Nordheide. Coronabedingt findet diese Studie Online statt, so dass auch Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen können. Wir wollen mit dieser Abnehmstudie unser einzigartiges Erfolgs-Konzept an über 200 Probanden (m/w/d) überprüfen und Menschen helfen, die bislang schon zahlreiche erfolglose Versuche unternommen haben, Gewicht dauerhaft zu reduzieren.

