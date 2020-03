GEZE zum sechsten Mal als “Top Employer” ausgezeichnet

Leonberg, 2. März 2020. GEZE, der Spezialist fur Tur-, Fenster- und Sicherheitstechnik aus Leonberg, gehört auch in diesem Jahr zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands. Zum sechsten Mal kann sich das Unternehmen mit dem Siegel “Top Employer” präsentieren. Das Top Employers Institute ist der weltweit führende Anbieter für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Das vor über 28 Jahren gegründete Institut hat in diesem Jahr über 1600 Top Employer in 119 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten identifiziert und ausgezeichnet.

Vom Auszubildenden zur Führungskraft: GEZE setzt auf Weiterbildung

Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Umfeld, das ein Unternehmen schafft, damit diese ihre Potenziale fachlich und persönlich entwickeln können, sind grundlegende Faktoren für die Auszeichnung als “Top Employer”. Sinem Turan, Personalleiterin Deutschland bei GEZE, sagt: “Die Berufsfelder bei GEZE sind sehr breit gefächert – klassische technische Berufe, Software- und App-Entwicklung, Vertrieb und kaufmännische Bereiche. Für das Talentscouting und die Weiterentwicklung der GEZE Mitarbeiter gibt es bei uns deswegen keine Standardlösungen. Für die Fort- und Weiterbildung entwickeln wir individuelle Pläne und definieren gemeinsam Ziele.” Wie gut das funktioniert, zeigt sich nicht nur an der niedrigen Fluktuation. Viele Fach- und Führungskräfte bei GEZE kennen das Unternehmen schon seit ihrem Berufsstart durch eine Ausbildung oder ein duales Studium. Flache Hierarchien, verantwortungsvolle Aufgaben, kurze Entscheidungswege und die Internationalität des Unternehmens schaffen dafür die besten Voraussetzungen.

Berufliches Umfeld motivierend gestalten

Bei GEZE können Mitarbeiter schnell Verantwortung übernehmen. Darauf werden sie vom Unternehmen nicht nur fachlich und inhaltlich vorbereitet. GEZE bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Unterstützung, um Familie und Karriere gut vereinbaren zu können: vernetzte Arbeitsplätze, Home-Office und die aktive Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder als pflegender Angehöriger. Die Arbeitsplätze bei GEZE sind nicht nur technisch auf neuestem Standard: Flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Büros und Arbeitsräume sowie Grünflächen um das Gebäude bieten viel Raum für Kreativität und Erholung.

Diese Pressemitteilung sowie druckfähiges Bildmaterial zum Download erhalten Sie unter:

https://www.geze.com/de/newsroom/geze-zum-sechsten-mal-als-top-employer-ausgezeichnet

ÜBER GEZE:

Wir sind ein innovatives, weltweites Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. So bieten wir innovative und modernste Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik. Mit unserer Branchen- und Fachkenntnis erzielen wir herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen. Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.200 Menschen. Wir entwickeln und fertigen am Stammsitz in Leonberg.

Fertigungsstätten befinden sich auch in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt bieten wir maximale Kundennähe und exzellenten Service überall. In Deutschland haben wir sechs Niederlassungen. Unser Gruppenumsatz beträgt über 448 Mio. Euro.

