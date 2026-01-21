GLA Consulting als Top-Unternehmensberatung ausgezeichnet

Über 400 zufriedene Kunden und eine ausgezeichnete Methodik für nachhaltiges Unternehmenswachstum

GLA Consulting hat sich in den vergangenen Jahren als eine der führenden Unternehmensberatungen für digitale Neukundengewinnung im deutschsprachigen Raum etabliert. Mit über 400 zufriedenen Kunden unterstützt das Unternehmen Firmen unterschiedlichster Branchen dabei, planbar neue Kunden zu gewinnen und ihre Marktposition nachhaltig auszubauen.

Im Gegensatz zu klassischen Agenturen setzt GLA Consulting nicht auf einzelne Marketingmaßnahmen, sondern auf ganzheitliche Systeme zur Neukundengewinnung. Der Fokus liegt auf klaren Akquiseprozessen, digitaler Sichtbarkeit, überzeugender Positionierung und einer konsequenten Conversion-Logik – online wie strategisch.

Dabei kombiniert GLA Consulting verschiedene Disziplinen wie Online-Marketing, Vertriebspsychologie, Prozessoptimierung und strategische Beratung zu einem integrierten Ansatz. Ziel ist es, Unternehmen unabhängig von Zufall, Plattformabhängigkeit oder kurzfristigen Werbekampagnen zu machen.

Für diesen systemischen Ansatz wurde GLA Consulting im Rahmen eines Branchenvergleichs als einer der besten Unternehmensberater im Bereich digitale Neukundengewinnung ausgezeichnet. Die Bewertung basiert unter anderem auf Kundenzufriedenheit, nachhaltigen Ergebnissen und der Übertragbarkeit der entwickelten Systeme auf unterschiedliche Geschäftsmodelle.

„Viele Unternehmen investieren viel Geld in Marketing, ohne einen klaren Akquiseprozess zu haben“, sagt Dennis Özgül, Gründer von GLA Consulting. „Wir schaffen Strukturen, die dauerhaft funktionieren – unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.“

Heute begleitet GLA Consulting kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie wachstumsorientierte Betriebe bei der Skalierung ihrer Neukundengewinnung. Der Anspruch bleibt dabei konstant: messbare Ergebnisse, klare Systeme und unternehmerische Klarheit.

GLA Consulting ist eine mehrfach ausgezeichnete Unternehmensberatung für digitale Neukundengewinnung mit über 400 zufriedenen Kunden im deutschsprachigen Raum.

Kontakt

GLA Consulting

Dennis Özgül

Prälat-Kaiser-Str. 8

94447 Plattling

+4917666834051



http://gla-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.