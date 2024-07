Ein Wegweiser für den Aufschwung des europäischen Christentums

An die Europa Pastoren-Konferenz in Paris nachfolgend und aufgrund der positiven Resonanz wird die globale Pastoren-Konferenz in Deutschland fortgesetzt. In einer Zeit, in der die europäischen Kirchen nach Wegen suchen, das Christentum nach der Pandemie wiederzubeleben, bietet dieses Seminar der Shincheonji-Kirche Jesu, das in Frankfurt am Main stattfinden wird, eine einzigartige Plattform für deutsche Pastoren, sich mit den zentralen Fragen des Glaubens und den modernen Herausforderungen auseinanderzusetzen.

Die Europa Pastoren-Konferenz in Paris hat den Weg für dieses Treffen geebnet. Die teilnehmenden Pastoren waren sich einig, dass die Einheit unter den europäischen Pastoren und die geistliche Erleuchtung der Gläubigen essenziell für den Aufschwung des Christentums auf dem Kontinent sind. Der Vorsitzende des Zion Christlichen Missionszentrums, Man Hee-lee, betonte die Notwendigkeit, die Prophezeiungen und die Erfüllung des Buches der Offenbarung zu verstehen – ein Wissen, das in dieser Zeit unerlässlich ist. Die Nachfrage nach Schulungen zum Buch der Offenbarung ist seitdem sprunghaft angestiegen.

Ein bemerkenswerter Aspekt der Konferenz in Paris war die Anwesenheit vieler europäischer Jugendlicher, die bereits eine umfassende Schulung über das Wort erhalten hatten. Ihre Hingabe und Leidenschaft für den Glauben haben sich auf ganz Europa verbreitet und das Interesse vieler weiterer junger Menschen geweckt, die nun ebenfalls das Wort Jesu lernen möchten. Dieses Seminar bietet die Gelegenheit für Pastoren, das Buch der Offenbarung als geistliche Speise zu erkennen und ihre Gemeinden damit zu nähren, um so den neuen Aufschwung des Christentums in Europa zu fördern.

Die bevorstehende Konferenz wird am 3. August um 10:30 Uhr in Frankfurt eine beeindruckende Versammlung von 300 Pastoren und 1.000 Gläubigen sein und von der Shincheonji-Kirche Jesu sowie dem Zion Christlichen Missionscenter ausgerichtet. Die Konferenz trägt den Titel „Globale Pastoren-Konferenz in Deutschland“ und steht unter den Themen „Aufschwung und Vereinigung des Christentums in Deutschland“ sowie „Zeugnis über die Erfüllung der Offenbarung und die Wirklichkeit“.

Interessierte können sich bis spätestens 20. Juli auf der Website https://wort-seminar.eu/ anmelden. Die Eintrittsgebühr wird noch bekanntgegeben.

Das Programm der Konferenz umfasst zwei Hauptteile. Der erste Teil wird eine Eröffnungszeremonie mit Auftritten und Willkommensansprachen beinhalten. Im zweiten Teil folgt eine tiefgehende Wortgabe über die Offenbarung.

Dieses Seminar verspricht, ein Wendepunkt für das europäische Christentum zu sein. Es wird nicht nur den Pastoren, sondern auch den Gläubigen helfen, die tiefen Wahrheiten der Offenbarung zu verstehen und in ihrem Leben anzuwenden. Die Einheit und das erneuerte Engagement der europäischen Christen werden entscheidend sein, um die Herzen der Menschen zu erreichen und eine spirituelle Erneuerung in Europa herbeizuführen.

Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes

Kontakt

Andreas Stamm – Gemeinde Zentraldeutschland

Kirill Kupcov

Ehrenzeller Str. 32

45143 Essen

+49 15753196081



https://shincheonji.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.