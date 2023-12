GoldSilberShop.de: Big-Five-Münze kaufen und Traumreise nach Südafrika gewinnen

Eine individuelle Reise nach Südafrika, der Heimat der bekannten Münzserie „Big Five“ im Wert von 15.000 Euro verlost GoldSilberShop.de per Gewinnspiel unter Käufern der Big Five Elephant Münzen

Wiesbaden, 14.12.2023 – Diese Woche startet der Edelmetallhändler GoldSilberShop.de auf seiner Website das neue „Gold-Safari“-Gewinnspiel. Wer bis Ende 2024 eine oder mehrere 1 oz Big Five Elephant Münzen aus Gold oder Platin kauft, kann automatisch an der Preisverlosung Anfang 2025 teilnehmen. Der Gewinn ist eine individuell maßgeschneiderte Reise nach Südafrika im Wert von 15.000 Euro. Dabei zählt jede einzelne gekaufte Münze – das heißt: Mit jeder erworbenen Münze steigt die Chance, die echten Big Five einmal live in ihrer Heimat zu erleben.

Die 1 oz Big Five Elephant Münze gehört zu der seit 2019 aufgelegten Serie Big Five. Diese ist den bekanntesten fünf großen Tieren Südafrikas gewidmet: Elefant, Löwe, Nashorn, Leopard und Wasserbüffel, den sog. Big Five. Die Jagd auf diese imposanten Tiere galt früher unter Großwildjägern als besonders riskant. Heute leben sie in Südafrikas Nationalparks und stehen unter Artenschutz.

Tim Schieferstein, Geschäftsführer von GoldSilberShop.de, betont: „Die Big Five stehen nicht nur für die reiche Artenvielfalt Afrikas, sondern sind auch Botschafter für ihr Land. Ihre Symbolkraft und ihre weitreichende Bedeutung dienten als Inspiration für die Auflage der Big-Five-Münzen. Diese sind daher nicht nur Investitionsobjekte, sondern auch Sammlerstücke und Sinnbilder für die Geschichte und Kultur eines Landes. Wir möchten dem Gewinner der Gold-Safari die Gelegenheit geben, die von ihm gekaufte Münze mit Leben zu füllen und diese spannende Region mit ihrer atemberaubenden Natur auf eigene Faust zu entdecken.“

Geprägt werden die Big-Five-Münzen als Anlagemünzen von der Rand Refinery, die auch die weltweit bekannte Anlagemünze Krügerrand produziert. In höchster Qualität gefertigt, sind sowohl die Sammler- als auch die Anlegermünzen dieser Serie eine attraktive Anlagemöglichkeit. Aufgrund ihres hohen Feingehalts bilden sie den Edelmetallwert gut ab und stellen daher eine wertbeständige Investition dar. Die Sammlermünz-Variante der Big Five wird von der South African Mint hergestellt, die auch den südafrikanischen Rand prägt. Sie vereinen aufgrund ihrer limitierten Auflage das Potenzial zu höheren Sammelwerten wie die 2019 stark limitiert aufgelegte Serie I der Big Five und die Serie II, die seit September 2022 herausgegeben wird.

GoldSilberShop.de ist offizieller Distributor der Rand Refinery und South African Mint und vertreibt sowohl den bekannten Krügerrand als auch alle Ausgaben der Big-Five-Serie. Mit dem Erwerb der Münze sichern sich die Käufer gleichzeitig die Chance auf eine Traumreise nach Südafrika, die sie nach eigenen Wünschen gestalten können. Ob luxuriöse Pauschalreise mit exklusiven Unterkünften und persönlichem Guide oder auf eigene Faust im Camper – alles ist möglich. Die Entscheidung liegt allein bei dem Gewinner.

Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. und der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

Firmenkontakt

GoldSilberShop.de

Tim Schieferstein

Otto-von-Guericke Ring 10

65205 Wiesbaden

06122 5870-58

+49 (0) 6122 58 70-22



http://www.goldsilbershop.de

Pressekontakt

fr financial relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

061722715930



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @GoldSilberShop.de