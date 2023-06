GreenScout.info klärt auf – Dachleasing, Dachmiete oder Dachpacht?

Wie funktioniert Dachleasing? Was sind die Unterschiede von Dachleasing, Dachpacht und Dachmiete?

Leasing ist eine Finanzierungsmethode, bei der ein Leasinggeber einem Leasingnehmer gegen eine regelmäßige Zahlung das Nutzungsrecht an einem Vermögensgegenstand, wie einem Fahrzeug oder einer Maschine – oder eben einem Dach -, gewährt. Der Leasinggeber bleibt dabei Eigentümer des Objekts und der Leasingnehmer nutzt es für einen bestimmten Zeitraum. Beim Dachleasing für Photovoltaikanlagen überlässt der Leasinggeber (der Dachbesitzer) dem Leasingnehmer (ein Photovoltaik-Projektierer wie die Home of Solar GmbH) das Dach für mindestens 20 Jahre (plus zwei Mal 5 Jahre Verlängerungsoption). Der Dacheigentümer (Leasinggeber) erhält dafür eine Nutzungsgebühr, die regelmäßig (jährlich) oder einmalig gezahlt wird. Man spricht beim Dachleasing auch von Dachpacht, Dachverpachtung, Dachmiete oder Dachvermietung.

Bei einem Leasingvertrag wird eine Laufzeit vereinbart, innerhalb der der Leasingnehmer das Objekt nutzen kann. Beim Dachleasing least Home of Solar ein Dach für mindestens 20 Jahre. Der Leasinggeber kann dann noch zwei Mal entscheiden, ob er sein Dach für je weitere 5 Jahre dem Leasingnehmer Home of Solar für den Betrieb einer Solaranlage überlässt.

Der Gebäudeeigentümer / Dachbesitzer kann so die Vorteile der Solaranlage nutzen, ohne selbst in die Anschaffung und Installation investieren zu müssen. Der Leasingnehmer installiert und betreibt die Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes und verkauft den produzierten Strom an den Gebäudeeigentümer zu einem vereinbarten Preis. Bei Home of Solar garantiert das Green Energy Network einen bis zu 30% günstigeren Strompreis im Vergleich zum Marktdurchschnittspreis.

In jedem Fall bleibt der Leasinggeber Eigentümer des Daches.

Dachleasing bezieht sich in der Regel auf die Vermietung / die Verpachtung von Dachflächen für die Installation von Photovoltaikanlagen oder anderen erneuerbaren Energien. Unternehmen oder Investoren wie Home of Solar, die solche Anlagen installieren möchten, können Dachflächen von Gebäudeeigentümern oder Vermietern anmieten, pachten oder leasen. Im Rahmen des Dachleasings erhalten die Eigentümer oder Vermieter eine Dachmiete oder Pachtzahlung für die Nutzung ihrer Dachflächen.

Dachleasing für Solaranlagen bezieht sich auf die Vermietung von Dachflächen für die Installation von Solaranlagen durch Dritte (Photovoltaik-Projektierer wie Home of Solar). Das bedeutet, dass ein Unternehmen oder Investor eine Vereinbarung mit einem Gebäudeeigentümer oder Vermieter abschließt, um dessen Dachfläche für die Installation von Photovoltaikanlagen / Solarpanelen zu nutzen. Das Unternehmen oder der Investor betreibt, wartet und verwaltet die Anlage und teilt den erzeugten Strom mit dem Gebäudeeigentümer oder Vermieter und/oder verkauft den Solarstrom an einen Energieversorger.

Die Vorteile des Dachleasings für Solaranlagen im Überblick:

Kostenersparnis: Der Gebäudeeigentümer oder Vermieter muss nicht die hohen Investitionskosten für die Installation einer Solaranlage aufbringen.

Erneuerbare Energie: Das Dachleasing für Solaranlagen trägt zur Erzeugung von sauberer, erneuerbarer Energie bei und reduziert damit die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Reduzierte Stromrechnungen: Wenn der erzeugte Strom direkt genutzt wird, können die Stromrechnungen des Gebäudeeigentümers oder Vermieters bis zu 30% reduziert werden.

Zusätzliche Einkommensquelle: Der Gebäudeeigentümer oder Vermieter kann zusätzliches Einkommen durch die Vermietung seiner Dachflächen erzielen.

Kostenlose Dachsanierung.

Ein Beispiel für ein Unternehmen, das Dachleasing für Solaranlagen anbietet, ist die Home of Solar GmbH aus Hamburg. Home of Solar hat sich mit seinem Green Energy Network aus vielen auf Solar spezialisierten Unternehmen auf das Leasing / das Mieten / das Pachten von Dachflächen für Solaranlagen spezialisiert. Home of Solar plant, installiert, betreibt und wartet leistungsfähige Photovoltaikanlagen, die auf gemieteten / geleasten / gepachteten Dachflächen installiert sind.

Dachmiete, Dachpacht oder Dachleasing?

Die Begriffe Dachmiete, Dachleasing und Dachverpachtung bedeuten letztlich alle das gleiche. Die Begriffe Dachleasing, Dachpacht, Dachmiete, Dachvermietung und Dachverpachtung werden in der Praxis austauschbar verwendet. Es ist immer wichtig, sich bei Interesse an Dachleasing bzw. der Vermietung von Dachflächen über die genauen Bedingungen und Nutzungsvereinbarungen zu informieren. Seriöse Photovoltaikunternehmen wie Home of Solar beraten den Interessenten, welche Variante des Dachleasings im individuellen Solarprojekt am besten für den Dacheigentümer ist. Jedes Solarprojekt ist individuell zu betrachten – so kann beispielsweise auch eine kostenlose Dachsanierung vor der Installation des Solarkraftwerks notwendig sein. Dann fällt die Dachpacht bzw. die Dachleasingrate entsprechend geringer aus. Der Leasinggeber profitiert aber vom Werterhalt und der Wertsteigerung seines kostenlos sanierten Daches. Dachleasing über das Green Energy Network von Home of Solar kann also sehr flexibel sein. Sprechen Sie mit Ihrem GreenScout Daniel Görs über Ihre individuellen Möglichkeiten des Dachleasings für Solaranlagen.

Dachleasing: Ihr Dach ist Ihre sichere Einnahmequelle

Gerne zeigt Ihr GreenScout Daniel Görs Ihnen die verschiedenen Modelle Ihres Dachleasings:

Einmalzahlung / eigene PV-Anlage / Regelmäßige Leasingeinnahmen / kostenlose Dachsanierung

Sie haben Interesse am Dachleasing? Ihre Dachleasing-Vorteile auf einen Blick:

GESICHERTE, ÜBERDURCHSCHNITTLICHE LEASING-EINNAHMEN

STEIGERUNG DER OBJEKTRENDITE UM BIS ZU 5 PROZENT

ZUSÄTZLICHES EINKOMMEN OHNE AUFWAND

BEITRAG ZUR ENERGIEWENDE UND ZUM KLIMASCHUTZ

KEINE INVESTITIONS- UND VERWALTUNGSKOSTEN

KEIN RISIKO

Kontaktieren Sie noch heute Ihren GreenScout Daniel Görs, verdienen Sie Geld mit Dachleasing und retten Sie die Umwelt, das Klima, unseren Planeten! Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info (at) greenscout (Punkt) info

Deutschland verpachtet seine freien (Dach-)Flächen für Solar – werden auch Sie Teil der Bewegung!

Auf GreenScout.info gibt es alles rund um Dachleasing, Dachpacht, Dachmiete, Dachvermietung und Dachverpachtung für Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen: https://www.greenscout.info

www.greenscout.info: Werde GreenScout, rette die Umwelt und erziele passives Einkommen!

JETZT auf www.greenscout.info aktiv werden, freie Flächen empfehlen, Umwelt und Klima schützen und passives Einkommen durch Provisionen erzielen.

Ein Greenscout (Tippgeber) empfiehlt geeignete Dach- oder Freiflächen von Unternehmen und Organisationen, die er kennt, und erhält eine attraktive Provision für die Vermittlung. Der Verpächter erhält eine Pachtzahlung für die Nutzung seiner Fläche, während das Solarenergie-Unternehmen die Solaranlagen installiert und betreibt, um saubere Energie zu produzieren, wovon die Umwelt und das Klima profitieren.

Als Tippgeber für ungenutzte Dachflächen und Freiflächen für Solaranlagen kannst du passives Einkommen verdienen, indem Du eine Provision für jeden erfolgreichen Solar-Pachtvertrag erhältst.

Besser als Online-Business: Mit Solar als GreenScout das Klima retten

Die gemeldeten Flächen für Solaranlagen werden fachgerecht geprüft. Sobald sie als geeignet eingestuft worden und die entsprechenden Verträge geschlossen sind, erhält der GreenScout eine Belohnung. Beim Beispiel der 2.500 Quadratmeter wäre das ein Honorar von 2.500 Euro.

Das Konzept von HOME OF SOLAR führt also nicht nur zu einer der vielzitierten Win-Win-Situationen, es ist vielmehr eine Win-Win-Win-Situation. Denn es profitieren erstens die Immobilienbesitzerinnen bzw. der Immobilienbesitzer, zweitens die GreenScouts und drittens die Energie-Unternehmen, weil auch sie dringend Flächen brauchen, um die gewünschte Energiewende zu schaffen. Doch im Grunde gibt es sogar noch einen vierten Gewinner: die Umwelt und damit gewinnen letztlich wir alle.

www.greenscout.info

Firmenkontakt

Greenscout.info

Daniel Görs

Westring 97

23626 Ratekau

0800-46377266



https://www.greenscout.info

Pressekontakt

Görs Communications – PR SEO Marketing Beratung

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck-Ratekau

0800-46377266



https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.