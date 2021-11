GreenyGarden bringt die Ernte ins Wohnzimmer

-grüne Vertriebsoffensive-

Die Wartelisten der Schrebergärten platzen, urbane Grundstücke mit grünem Anbau sind rar – Gemüse anbauen ist meist nuraußerhalb städtischer Enge möglich. Der GreenyGarden soll das nun ändern undbringt die Ernte ins Wohnzimmer. In Form eines modernen, App-kompatiblen Pflanzenturms sorgt das Gerät für ganzjährig frisches Gemüse aus dem eigenen

Haushalt.

Das völlig neuartige Gerät überwacht dabei das Wachstum, um beste Ernteresultate zu erzielen. Gleichzeitig startet das Unternehmen dahinter, die greeny+ Technology, eine große Vertriebsoffensive und sucht Talente für das Sales-Team.

DerGreenyGarden macht Wohnzimmer zum Gemüsegarten

Mit der eleganten Bauweise und dem schlichten Design passt der GreenyGarden

ideal ins Wohnzimmer. Ohne Vorkenntnisse bauen heimische Gärtner ihrheimisches Gemüse an. Das Saatgut wird in Kokos-Wraps gewickelt und in Pflanzkörbchen gelegt. Diese GROW-Schublade sorgt dafür, dass die Jungpflanzeninnerhalb von 7 bis 10 Tagen heranwachsen und danach in einem der 36 Pflanzplätze Platz zur Erntereifen können.

Mit einem GreenyGarden sparen Gärtner:innen 60 Quadratmeter Land, rund 95% Wasser und kann so einen Haushalt mit zwei Personen ganzjährig mit Gemüse versorgen. Er prüft zudem unter anderem den Wasserstand, pHWert, die Nährstoffwerte, Lichtdauer, den Bewässerungszyklus und die Steuerung der Ventilatoren zur Schädlingsbekämpfung.

Über die greeny+ App erhalten die Nutzer:innen Informationen über den Status und Meldungen,sollten die Ist-Werte vom Soll-Zustand abweichen.

greeny+ Technology startet grüne Vertriebsoffensive

Mit dem Produktstart von greenyGarden geht greeny+ Technology nun auch in die

Sales-Offensive. Speziell der Vertrieb soll nun auch zielgerichtet gestärkt werden.

In unterschiedlichen Paketen will die Firma Sales-Talente gewinnen und auch

weitere Geschäftspartner, wie Bioläden oder Möbelhäuser, für sich gewinnen.

Insgesamt unterstreicht die grüne Vertriebsoffensive die positive Entwicklung und

soll den greenyGarden zur gefragten urbanen Ackerland-Alternative in den

heimischen vier Wänden werden lassen.

Anfragen von interessierte Vertriebspartner sind immer willkommen und können unter den genannten Daten Kontakt aufnehmen

U.J.H. Agency – Happy Active ist autorisierter Vertriebspartner der greeny+GmbH

