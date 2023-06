Gruppenhypnose zur Tiefenentspannung in Dortmund, NRW

Dortmund, Juni 2023.

Stress, Anspannung und innerer Druck sind heutzutage typische Erscheinungen, die tausende von Menschen tagtäglich in unserer Gesellschaft erleben. Es scheint, als seien sie zur Normalität geworden, obwohl sie die Menschen auf Dauer krank machen können. Doch wieso warten, bis es zu spät ist?

Das renommierte Unternehmen Ubuntu bietet Menschen, die etwas an ihrer Situation verbessern möchten, die Teilnahme an Gruppenhypnosen zur Tiefenentspannung an. Sie haben die Möglichkeit, sich sowohl körperlich als auch geistig tief zu entspannen und neue Energie zu tanken.

„Viele unserer Teilnehmer erleben die Gruppenhypnose zur Tiefenentspannung als einen mentalen und seelischen Kurzurlaub! In kürzester Zeit tanken sie so viel Energie, dass sie sich danach vollkommen ausgeglichen und gelassen fühlen“, sagt Melanie Lindemann, Heilpraktiker für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und Gründerin von Ubuntu.

Die Gruppenhypnose zur Tiefenentspannung ist aber nicht nur etwas für Stressgeplagte, sondern auch für Menschen, die Hypnose kennenlernen möchten oder daran zweifeln, hypnotisierbar zu sein. Durch die Gruppendynamik sammeln sie erste Erfahrungen in einem sicheren und geschützten Rahmen und erleben einen positiven Ansteckungseffekt, von dem jeder Teilnehmer profitiert.

Ubuntu steht für professionelle und kompetente Hilfe auf höchstem Niveau. „Uns ist es wichtig, eine vertrauensvolle und persönliche Atmosphäre zu schaffen. Nur so können wir sicherstellen, dass jeder Teilnehmer optimal versorgt wird. Unsere Teilnehmerzahl ist aus diesem Grund stark limitiert.“

Die eigene Lebensgeschichte der Gründerin und die damit verbundene Persönlichkeitsentwicklung haben den Grundstein dafür gelegt, Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu mehr Lebensfreude und Selbstliebe zu begleiten. Ubuntu ist ihr Herzensprojekt mit dem Leitsatz: Bewusstsein schaffen. „Jeder von uns hat das Potenzial, alles in seinem Leben zu verändern, wenn er beginnt, an sich selbst zu arbeiten!“

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite von Ubuntu.

Ubuntu ist ein renommierter Anbieter im Bereich der mentalen, emotionalen und seelischen Gesundheit. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen u.a. Coaching im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Stressmanagement, Hypnosetherapie, Entspannungstechniken und alternative Verfahren wie zum Beispiel Theta Healing und Healing Breathwork.

Kontakt

Ubuntu – Dein Ort für inneren Frieden

Melanie Lindemann

Europaplatz 10

44269 Dortmund

0177-9103175



http://www.ubuntuleben.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.