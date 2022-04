Happy Birthday! estos feiert 25-jähriges Bestehen

Der Softwarehersteller bietet passend dazu eine unschlagbare Jubiläumsaktion

Starnberg, 25.04.2022

“estos enables happy communication”, so lautet das Motto des Softwareherstellers zum 25-jährigen Jubiläum: Ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Welt der digitalen Kommunikation feiern die Starnberger dieses Jahr. Zum Auftakt gibt es Geschenke für alle Neukundinnen und -kunden: estos hat für ausgewählte Softwareprodukte und Dienste, für einen limitierten Zeitraum, ein preisattraktives Paket geschnürt.

“Unsere Geschichte ist schon sehr besonders: Angefangen hat alles 1997 mit einem ersten selbstentwickelten Softwareprogramm, das Telefone steuern konnte und Journaldaten erfasste. Jetzt sind wir führend in der D/A/CH Region im Bereich Unified Communications & Collaboration”, erzählt Florian Bock, Geschäftsführer von estos. “Wir sind nicht nur sehr stolz, sondern freuen uns auch, dieses Jahr Geburtstag feiern zu können. Und daran möchten wir unsere Kunden und Partner teilhaben lassen: Happy Birthday für uns und Happy Communication für Unternehmen.” estos entwickelt seit 25 Jahre Produkte, die einfach zu nutzen und in Betrieb zu nehmen sind.

Mit der Jubiläumsaktion “Happy Communication” bietet estos ein unschlagbares Angebot für Neukundinnen und -kunden: Sie erhalten beim Kauf einer Volllizenz von ProCall Enterprise für 5 bis 100 Benutzer kostenfrei den passenden ECSTA und das MetaDirectory in entsprechender Menge sowie die Mobility Services und ProCall Meetings für 5 Benutzer und 6 Monate dazu.

ProCall Enterprise bietet Unified Communications & Collaboration Merkmale wie CTI, Softphone, Audio/Video- und Text-Chat sowie ein Präsenz-Management-System. Der ECSTA sorgt für die Anbindung der im Unternehmen eingesetzten Cloud-basierten oder On-Premises Telefonanlage. Das MetaDirectory fasst die im Unternehmen vorhandenen Datenquellen zu einem Verzeichnis zusammen: Suchergebnisse können so im ProCall Client schnell präsentiert und Anruferdaten wie Name und Telefonnummer im Gesprächsfenster angezeigt werden. Die Mobility Services – ein hybrider Cloud-Baustein – ermöglichen die einfache Anbindung mobiler Mitarbeitenden. Der Online-Dienst ProCall Meetings bietet spontane und intuitive Videokonferenzen. Er integriert sich in ProCall Enterprise, sodass die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur im Dashboard, sondern auch mit dem ProCall Client Videokonferenzen planen und starten können.

Die Jubiläumsaktion “Happy Communication” läuft bis Ende Mai 2022. Weitere Informationen inklusive der Möglichkeit, ein Angebot anzufordern, sind hier zu finden: https://www.estos.de/happy-birthday-estos/happy-communication

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies GmbH. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Amsterdam-Duivendrecht, Niederlande.

