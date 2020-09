Hautanalyse – kostenlos

Wenn es draußen wieder kälter wird, reagiert die Haut oftmals gereizt.

Vor allem die Gesichtshaut fängt aufgrund eines intensiven Feuchtigkeitsverlustes an zu jucken, ist gerötet, schuppt sich oder zeigt plötzlich Entzündungen und Unreinheiten.

Der Grund: Die Haut stellt sich auf die neue Umweltsituation ein und hat daher ein verändertes Pflegebedürfnis.

Um die richtige Pflege zu finden, ist es wichtig den eigenen Hauttyp zu kennen und zu verstehen wie die Haut tickt!

Dieses Wissen fehlt häufig.

Eine professionelle Hautanalyse bei beautystyle Andrea Reindl-Krüger in München kann helfen.

Wie tickt meine Haut?

Jeder, der sich schon einmal mit seiner Haut und der entsprechenden Pflege auseinandergesetzt hat, wirft dafür wohl zunächst einen prüfenden Blick in den Spiegel geworfen haben.

Doch wie finde ich nun heraus ob ich fettige oder trockene Haut, empfindliche oder normale Haut habe? Oder ist es vielleicht sogar eine Mischhaut?

Die Lösung: eine professionelle Hautanalyse!

Der Termin zur professionellen Hautanalyse bei beautystyle in München ist kostenlos.

Der Ablauf erfolgt wie folgt: Sie werden vor dem Screening zu Ihrer täglichen Pflegeroutine sowie Unverträglichkeiten befragt.

Anschließend befreien die geschulten Fachkosmetikerinnen Ihre Haut von Make-up.

Am besten ist es jedoch, wenn Sie bereits ungeschminkt und ohne aufgetagene Pflegeprodukte in das Kosmetikstudio kommen, da eine Reinigung oder eine Pflege, die unmittelbar vor der Hautanalyse erfolgt, die Analyse etwas verfälschen könnte.

a) Die Haut verstehen

Die professionell ausgebildeten Kosmetikerinnen bei beautystyle erläutern Ihnen wissenswerte Informationen über die Arbeitsweise und Funktion des größten menschlichen Organs – die Haut! Dabei werdeb bei vielen Kundinnen und Kunden bereits erste Schwachstellen und Fehler in der täglichen Pflegeroutine aufgedeckt.

b) Der Beautycheck

Hier geht es darum den Fett- und Wassergehalt der ersten Hautschicht (Epidermis) zu bestimmen, die Elastizität der Haut zu messen und auch die Pigmentierung zu beurteilen. Auch die Faltentiefe und Porengröße wird berücksichtigt.

c) Ende der Beratung

Am Ende des Beautychecks erhalten Sie eine genaue Einschätzung Ihrer Haut.

Es wird detailliert erklärt, welchen Hauttyp sie besitzen und welche individuellen Anforderungen das mit sich bringt.

Die Hautexpertinnen stellen Ihnen ein auf Ihre Haut abgestimmtes Pflegekonzept vor und entwickeln ein stimmiges Pflegeprogramm, das Sie mit nach Hause nehmen können.

Eine Hautanalyse lohnt sich!

Mit der richtigen Pflege wird Ihre Haut strahlend schön und lange straff und jugendlich aussehen – und dafür lohnt sich eine Hautanalyse!

Vereinbaren Sie jetzt gleich online einen Termin zur kostenlosen Hautanalyse bei beautystyle in der Rubrik “Gesichtsbehandlung”: https://buchung.treatwell.de/ort/beautystyle-andrea-reindl/?utm_source=partner&utm_medium=salon-site-embedded-book-now-widget

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl aus.

Kontakt

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

http://www.beauty-style-muenchen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.