Heyoka Humortraining – Die Anders-Denken-Methode

Anders-Denken und Humor als Methode erlernen

Heyoka-Training – Die Querdenker Methode

Querdenker sind derzeit als kreative Köpfe gefragt

Querdenker sind momentan omnipräsent. Sie sind als kreative Köpfe gefragt – aber auch als Quertreiber gefürchtet. Querdenker erfreuen sich in der öffentlichen Meinung zurzeit steigender Beliebtheit. Sie gelten als einfallsreich, dynamisch, irgendwie anders: die modernen Kreativen. Trotzdem werden Querdenker in Unternehmen nicht mit offenen Armen empfangen, wie aktuelle Studien zeigen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass bisher vor allem solche Firmen die kreativen Störenfriede hegen, die ohnehin als unkonventionell und innovativ bekannt sind.

Dafür ist das nötig, was in Amerika “thinking out of the box” genannt wird, über den eigenen, oft durch Konventionen begrenzten Horizont hinausdenken, über den Tellerrand schauen und den Rahmen des Möglichen erweitern. So wird der Prozess des Verlassens von bekanntem Wissensterrain bezeichnet, um die Welt, das eigene Fachgebiet oder ein bestimmtes Problem aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und sich für neue Lösungen zu öffnen.

Vermehrt werden deshalb Mitarbeiter und Führungskräfte in der Kompetenz Humor geschult. Zahlreiche Change Manager, gerade in den neuen Startups und modernen Firmen, müssen mindestens eine 1-jährige Clown Ausbildung als Zusatzqualifikation nachweisen können.

Humor wird zunehmend als Kompetenz erkannt, die sich in emphatischer Einstellung den Mitarbeitern gegenüber zeigt und auch als “emotionale Intelligenzkomponente” (Dr. Michael Titze) bezeichnet wird.

Gerade jetzt in der Krise zeigt sich, welcher Stil in einem Unternehmen, einer Klinik, einem Pflegeheim bis hin zur Politik gelebt wird. Humor und Lachen ist wissenschaftlich nachgewiesen, das beste Mittel um gesund zu bleiben (stärkt das Immunsystem), beugt Stress und Burnout vor und hilft Zukunftsängste zu überwinden.

Immer mehr beginnt sich ein neuer Stil in Teams und in der Führung durchzusetzen. Die Idee, Humor als “notwendigen Teil einer Unternehmenskultur” (Th. Holtbernd) zu beschreiben, findet immer breitere Zustimmung auch in europäischen Unternehmen. Humor bewirkt im Unternehmen eine heitere Gelassenheit, die neue Perspektiven ermöglicht. Inzwischen ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich Effizienz in Organisationen und Firmen nachhaltig steigern lässt, wenn Führungskräfte ihren Mitarbeitern mit einer gesunden Portion Humor begegnen.

Auch der moderne Führungsstil begeistert durch Überzeugungskraft und motiviert mit Humor. Verbunden mit clownesken Strategien setzt die Mitarbeiterführung auf Stärken wie “Gewohntes in Frage stellen, Unsicherheiten wahrnehmen, konstruktiv irritieren und Aufmerksamkeiten bündeln” (Personalvorstand von Siemens Konstanz). Nur so kann der Prozess des “Querdenkens” in ein Unternehmen oder einer sozialen Institution erfolgreich integriert werden.

Humor ist also erlernbar.

Die an dem Trainingsinstitut HumorKom® (Konstanz) entwickelten Techniken (Regeln der Komik, Humor-Strategiebogen, Training des Perspektivwechsel) können jederzeit im Berufsalltag eingesetzt werden, um eine heitere Gelassenheit zu ermöglichen. Dies ist die Grundvorrausetzung für andere Ideen und kreative Prozesse. Führungskräfte entdecken im geschützten Rahmen einer Trainingssituation ihre eigenen Humorressourcen und erkennen den eigenen Humorstil. Die Fähigkeit zu relativieren oder mit “Unerwartetem” zu verblüffen kann trainiert werden und der “Faktor Stress” kann immer mehr durch den “Faktor Humor” ersetzt werden. Das in Konstanz ansässige Institut hat mit einem Trainerstamm von 6 Trainern unterschiedliche Module entwickelt, die auch privat anwendbar sind. Unser Institut startet bedingt durch die Corona-Krise mit der ersten beruflichen Fortbildung in einer kleinen Gruppe von 8-10 Teilnehmern.

Das Trainingsinstitut HumorKom ist gewachsen aus der Philosophie und Gedankenwelt der Tamala Clown Akademie – internationales Ausbildungszentrum für Clown, Gesundheit!Clown und Comedy-Schauspieler. Es hat die Produktion und den Vertrieb der DVD übernommen.

Entstanden aus der Erfahrung, dass alle gesellschaftlichen Zusammenhänge menschlicher werden, wenn Humor im Spiel ist, ist der Trainingsbereich Humor und Kommunikation im Jahre 2008 entwickelt worden. 2011 gründeten Udo Berenbrinker und Jenny Karpawitz HumorKom® als eigenständigen Geschäftsbereich.

Mit über 35 Jahren Erfahrung als Trainer in der Clown- und Comedy-Ausbildung und selbst jahrelang als Schauspieler tätig, konnte das Trainer-Duo auf viele effektive Methoden zurück greifen, die das kreative und humorvolle Denken fördern. Ausgebildet zu CoreDynamik-Trainern (Therapie und Coaching) entwickelten sie bereits 2003 Seminare zum Thema Humor/Clown und Persönlichkeitsarbeit.

Trainingsexperten mit Praxiserfahrung

Es entstanden Trainings – als Inhouse- oder offene Seminare buchbar – verschiedene Vorträge und die Ausbildung zum Humortrainer/Coach. Verschiedene Methoden, speziell entwickelt für den Bereich Humor und Kommunikation, unterstützen die Teilnehmer, die eigene Humorkompetenz zu schulen.

Inzwischen arbeiten mehrere Trainer mit unterschiedlichen Modulen für HumorKom. Kunden und Seminarteilnehmer sind begeistert von der unkonventionellen und inspirierenden Art der HumorKom-Trainer.

Humorzentrum

Unsere Trainings werden als Inhouse-Seminare angeboten oder Sie kommen mit Ihrem Team zu uns an den Bodensee und nutzen unser Zentrum mit speziell hierfür gestalteten Räumen. Hier findet auch die Ausbildung zum HumorKom®Trainer/Coach statt.

HumorKom ist Teil der Firmengruppe Tamala Center mit Sitz in Konstanz.

