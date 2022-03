HKL eröffnet Center in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Damit bietet der Komplettanbieter mehr Präsenz in Rheinland-Pfalz und ein exakt auf die Bedarfe zugeschnittenes Produktportfolio.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, 01.03.2022 – Ein passgenaues Maschinen- und Geräteangebot, kurze Wege, Präsenz und Beratung vor Ort: Am 1. März 2022 eröffnet HKL sein neues Center in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mit dieser Lage ist der Komplettanbieter genau dort, wo er gebraucht wird. Wie in allen HKL Centern finden Kunden hier ein großes Maschinen- und Gerätesortiment zur Miete und zum Kauf. Speziell für den Wiederaufbau von Straßen und Gebäuden bietet der HKL MIETPARK alles, was benötigt wird – darunter eine große Anzahl an Baggern, Radladern, Arbeitsbühnen, Tauchpumpen und Stromerzeugern. Im direkt angeschlossenen HKL BAUSHOP finden sich insbesondere Werkzeuge und Kleingeräte für den Innenausbau, aber auch Equipment für den allgemeinen Baustellenbedarf. Professionelle Beratung durch HKL Mitarbeiter, die in der Region zuhause sind und ein umfassender Service ergänzen das Angebot.

“Mit dem Center Ahrweiler sind wir genau dort, wo wir von unseren Kunden gebraucht werden. Wir haben für das neue Center Mitarbeiter direkt aus der Region gewinnen können – sie wohnen hier und kennen sich bestens mit den aktuellen Bedarfen aus. Genau danach richtet sich auch unser speziell zugeschnittenes großes Angebot an Maschinen und Geräten sowie Kleingeräten. Die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, ist immer der HKL Anspruch”, sagt Jan Stückmann, Vertriebsleiter der Niederlassung Köln.

Mit dem neuen Center baut HKL seine Präsenz in Rheinland-Pfalz weiter aus. Das Center Ahrweiler liegt im Wiesenweg 18, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler – direkt an der B266, unweit der A571 und der A61.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2021 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 450 Millionen Euro.

Firmenkontakt

HKL BAUMASCHINEN

Ulf Böge

Lademannbogen 130

22339 Hamburg – Hummelsbüttel

+49 (0)40 538 02-1

info@hkl-baumaschinen.de

http://www.hkl-baumaschinen.de

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstrasse 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

hkl@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.