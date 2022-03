Der unabhängige Finanzdienstleister Valuniq AG erweitert Firmenfamilie um den Bereich Immobilien

Die Antwort auf alle Finanzfragen aus einer Hand bieten – das ist das Ziel der Valuniq AG. Deshalb legt der unabhängige Finanzdienstleister aus Hilpoltstein großen Wert auf die stetige Verbesserung und Erweiterung des eigenen Beratungsspektrums. Neu in der Firmenfamilie der Valuniq AG ist seit Ende letzten Jahres eine Immobilienvermittlung. Aus der ehemaligen Immobilien-Raum GmbH wurde durch die Beteiligung der Aktiengesellschaft die Valuniq Real Estate GmbH.

Internationales Immobilienangebot

Die beiden Geschäftsführerinnen der Valuniq Real Estate GmbH, Christiane Bittorf und Christina Weidner, freuen sich sehr über diesen Schritt: “Als langjährige zufriedene Kundinnen war schnell klar, dass es hier Synergien gibt und großes Potenzial in Form einer Ergänzung der Firmenfamilie besteht”.

Über 35 Jahre Immobilienerfahrung bringen die beiden Maklerinnen gemeinsam mit in das Firmennetzwerk der Valuniq. “Durch unser Know How und ein exzellentes Netzwerk besteht unser Portfolio aus hochqualitativen, renditestarken Kapitalanlagen und Eigenheimen. Ob Sie nach einer perfekten und langjährigen Ergänzung Ihrer Vermögensplanung suchen oder Ihre Traumimmobilie zur Eigennutzung – wir finden für jeden Kunden das passende Objekt.”, so Weidner. Das Portfolio der Valuniq Real Estate wächst stetig und erstreckt sich weltweit.

Vorteile für Mandant:innen und Berater:innen

Dass der Zuwachs innerhalb der eigenen Firmenfamilie klare Vorteile für alle Seiten bietet, ist dem Vorstandsvorsitzenden der Valuniq AG, Andreas Holub, besonders wichtig: “Über unser großes Netzwerk haben wir nun die Möglichkeit individuell das passende Investmentobjekt für unsere Kunden anzubieten. Egal ob das die Studentenwohnung in Frankfurt oder Berlin, die Villa in Miami oder die Businesswohnung in Dubai ist. Wir suchen für unsere Kunden die maßgeschneiderte Lösung und stellen die Qualität in den Vordergrund. Unsere Berater haben ebenfalls diesen Vorteil und können auf top Beraterinnen im Immobiliensektor zurückgreifen”.

Über die Valuniq Firmenfamilie

Mit Gründung der Valuniq Real Estate GmbH sind der Valuniq AG – Stand heute – fünf Tochterfirmen angegliedert. Darunter die Valuniq Pension Consulting, ein Unternehmen für Betriebliche Altersversorgung, die Unternehmensberatung Valuniq Business Consulting, der Datenschutzspezialist Valuniq Datenklar, der Vermögens- und Kapitalvermittler Valuniq Investment Solutions, sowie eben die Immobilienvermittlung Valuniq Real Estate.

Über die Valuniq AG

Die 2005 als “IFB Innovative Finanzberatung GmbH” gegründete Valuniq AG ist einer der wenigen wirklich unabhängigen Finanzdienstleister im deutschen Markt. Die Valuniq AG gestaltet und realisiert individuelle Finanzkonzepte für Privatpersonen und Unternehmen und betreut mehr als 25.000 Kunden. Dabei geht es ebenso um strategische Beratung wie auch um Deckungs- und Finanzierungskonzepte. Für das Unternehmen sind rund 90 Finanzberater:innen tätig.

Über die Valuniq Real Estate GmbH

Seit November 2021 ergänzen die beiden Geschäftsführerinnen und Mitgründerinnen Christiane Bittorf und Christina Weidner mit der Valuniq Real Estate GmbH die Firmenfamilie der Valuniq AG. Auf höchst professionellem Niveau bietet das Immobilienunternehmen persönliche Beratung und Betreuung ab dem Erstkontakt, individuelle Vermarktungsstrategien über die Beurkundung hinaus und den Zugriff auf maßgeschneiderte und vorselektierte Kapitalanlagen. Die betreuten Objekte bewegen sich in der Preiskategorie zwischen 80.000 EUR und dem achtstelligen Bereich.

Kontakt

Valuniq AG

Sabrina Müller

Christoph-Sturm-Straße 20

91161 Hilpoltstein

09174 9773716

presse@valuniq.de

http://www.valuniq.de