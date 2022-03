“Meine enviaM”-App bietet Kunden Mehrwerte

Nutzer der “Meine enviaM”-App sind mit dem Angebot und dem Service der digitalen Anwendung überdurchschnittlich zufrieden. Das belegt die aktuelle Studie “Mehrwert von Mobile Apps” von ServiceValue in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung und dem SZ-Institut. Die Experten untersuchten, welche mobilen Apps Verbrauchern im Alltag nach eigenen Angaben einen herausragenden Kundennutzen bieten. Dazu holten sie Meinungen zu 529 mobilen Apps aus 47 Branchenkategorien ein. Die “Meine enviaM”-App steht demnach bei den Anwendern hoch im Kurs. Im Ranking der “Energieversorger” platziert sie sich unter den Besten und erhält deshalb die Auszeichnung “Hoher Mehrwert”.

“Ob Zählerstände übermitteln, Abschläge anpassen oder Rechnungsdaten ändern – die ‘Meine enviaM’-App ist für all das ein Helfer im Alltag. Dass sie inzwischen immer mehr Kunden nutzen und ihren praktischen Wert erkennen, macht uns stolz”, sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM. “Gleichzeitig arbeiten wir weiter kontinuierlich daran, unsere digitalen Services noch weiter auszubauen, um den Ansprüchen und Erwartungen unserer Kunden zu entsprechen.”

Die Untersuchung basiert auf einer repräsentativen Online-Erhebung, bei der App-Nutzer den persönlichen Mehrwert von verschiedenen, digitalen Anwendung einordnen sollten. Die Bewertung erfolgte mithilfe einer mehrstufigen Zustimmungsskala von 1 (nicht nützlich) bis 5 (nützlich). Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, wurden pro App mindestens 100 Kundenstimmen eingeholt. Aus diesen Angaben errechneten die Experten für jeden Anbieter einen Mittelwert und erstellten branchenspezifische Rankings. Alle Unternehmen, die über dem Gesamtmittelwert ihrer Branche lagen, erhielten die Auszeichnung “Hoher Mehrwert”.

Die Ergebnisse der Studie “Mehrwert von Mobile Apps” haben ServiceValue und die Süddeutsche Zeitung online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt knapp 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmens-gruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Firmenkontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Josephine Sönnichsen

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 482-1737

josephine.soennichsen@enviam.de

http://www.enviaM-gruppe.de/presse

Bildquelle: enviaM