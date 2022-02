HKL steht für Raumsysteme-Kompetenz weit über Standard

Seit Jahrzehnten überzeugt der führende Baumaschinenvermieter mit individuellen Lösungen für die unterschiedlichsten Bedarfe.

Hamburg, 24.02.2022 – HKL bietet weit mehr als Standard – auch in puncto Raumsysteme hat der Komplettanbieter seit Jahrzehnten am Markt die Nase vorn. Ob Büros oder Unterkünfte für Baustellen, Sportstätten, ganze Firmenzentralen oder moderne Kitas – die Raumsystemlösungen von HKL überzeugen auf ganzer Linie. Dabei hält HKL stets eine große Anzahl an Einheiten jeder Art und Ausstattung vorrätig – vom Standardcontainer bis zum speziellen, vom Einzelcontainer zur kompletten Anlage, zur Miete und zum Kauf. Das schafft Möglichkeiten für Bau, Industrie, Handwerk und Kommunen. Aber auch viele sehr spezielle Bedarfe können dank Sortiment und kompetenter, lösungsorientierter Beratung durch die HKL Spezialisten bedient werden. Hinzu kommt ein umfassender Service, der von der Konzeption über die Planung bis zur Schlüsselübergabe reicht. Diese Raumsysteme-Kompetenz baut HKL stetig weiter aus. Anfang dieses Jahres eröffnete das HKL Center Mannheim Süd – mit Spezialisierung auf Raumsysteme und großem Sortiment ein weiteres Kompetenzcenter.

Die Projekte, die HKL begleitet, sind vielfältig: So entstand in Lübeck eine große, moderne, zweigeschossige Kita aus 65 Containern mit einer Länge von 35 Metern und einer Breite von 15 Metern. In Berlin Friedrichshain erhielt die LAT Fernmelde-Montagen und Tiefbau GmbH eine neue, gänzlich aus Containern bestehende Firmenzentrale mit individueller Ausstattung. Der VfB Lübeck erhielt eine 14er Containeranlage – inklusive Kassenplätzen, Fanshop, DRK-Rettungsstelle sowie großem Pressebereich. Zusätzlich lieferte HKL WC-Container und separate Kassencontainer.

“Diese Kompetenz im Bereich Raumsysteme bauen wir immer weiter aus. Unsere Spezialisten nehmen so gut wie jede Herausforderung an. Ausstattung, Größe, Gestaltung und Nutzen, den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Unsere Kunden schätzen es sehr, dass wir für sie immer eine passende Lösung finden”, sagt Jörg Ruppert, Betriebsleiter des HKL Raumsysteme-Centers in Dortmund.

Schon seit Jahrzehnten beweist HKL Kompetenz und Präsenz im Bereich Raumsysteme und baut diese stetig aus. Das erste Spezialcenter wurde bereits 1989 nördlich von Hamburg eröffnet – heute sind es mit dem jüngst in Mannheim Süd an den Start gegangenen Center insgesamt 10 Raumsysteme-Center mit vielen Tausend Mieteinheiten: in Berlin, Dortmund, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Oberhausen und Pinneberg.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2021 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 450 Millionen Euro.

