HKL verdichtet sein Centernetz in Südhessen

Das neue HKL Center Heppenheim verkürzt die Wege für die Kunden.

Hamburg, 2. Februar 2026 – HKL BAUMASCHINEN hat ein neues Center in Heppenheim eröffnet und setzt damit seinen erfolgreichen Wachstumskurs weiter fort, bei dem der Kundennutzen immer im Mittelpunkt steht. In dem neuen Center bietet HKL sein einmaliges Leistungsspektrum aus Mieten, Kaufen und Service an. Wie alle HKL Center liegt auch das neue Center verkehrstechnisch günstig: Von-Siemens-Straße 5, 64646 Heppenheim.

„Mit unserem neuen Center in Heppenheim bauen wir unsere Präsenz in Südhessen weiter aus. Durch die enge Zusammenarbeit mit den umliegenden Centern zwischen Frankfurt und Mannheim können wir noch besser die Bedarfe unserer Kunden bedienen. Sie profitieren von kurzen Wegen, schneller Verfügbarkeit und unserer großen Maschinenauswahl“, sagt Danial Zaheer, Mietdisponent im HKL Center Heppenheim.

Im HKL Center Heppenheim steht eine Vielzahl kompakter Baumaschinen und -geräte zur Miete und zum Kauf bereit. Ergänzt wird das Angebot durch den angeschlossenen HKL BAUSHOP, in dem Kunden Kleinmaschinen, Werkzeuge, Baustellenzubehör und -sicherung sowie weiteres Equipment für den täglichen Bedarf finden. In der unternehmenseigenen Werkstatt werden Kunden- und Mietmaschinen professionell gewartet und instandgehalten.

Die verkehrsgünstige Lage des Centers ist ein klares Plus. Denn gute Erreichbarkeit steht für geringen Zeitaufwand bei der Beschaffung von Baumaschinen und Baugeräten – darauf zahlt auch die Kombination mit dem angegliederten und auf den Baustellenbedarf abgestimmten Baushop ein.

HKL BAUMASCHINEN steht seit über 55 Jahren für hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit. Das Unternehmen entwickelt sein Angebot stets dynamisch weiter – nachfrageorientiert, verantwortungsvoll und mit Augenmaß. Durch die Eröffnung neuer Center sowie durch gezielte Übernahmen von Baumaschinenvermietern und Servicestandorten wächst HKL stetig weiter. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt heute über 180 Center mit angegliederten Baushops. In allen HKL Centern steht den Kunden ein gut geschultes Team mit professioneller Beratung zur Seite.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2024 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

