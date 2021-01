Höchste Standzeit in Stahl

Neue, innengekühlte Walter Gewindeformer TC430 Supreme

Tübingen, 26. Januar 2021 – Mit dem TC430 Supreme erweitert Walter sein Gewindeformer-Programm. Die HSS-E-PM-Gewindeformer für Grundloch- und Durchgangsgewinde mit Gewindetiefen bis 3,5 DN sind speziell für sehr hohe Standzeiten in Stahl konzipiert. Dazu trägt neben deren verschleißfester HIPIMS-Beschichtung (AlCrN), insbesondere die im Markt bisher einmalige Kombination aus Innenkühlung und dem Verzicht auf Schmiernuten für Grundlochgewinde bei. Diese sorgt neben der Kühlung für gute Schmiereigenschaften. Die Kühlflüssigkeit wird an den Formkanten vorbei aus dem Grundloch gedrückt, schmiert diese dabei und verringert so den Verschleiß. Beim Formen von Grund- und Durchgangsgewinden ist die Innenkühlung radial ausgeführt. Eine dritte Variante für kurze Gewinde < 3D kommt ohne Schmiernuten und Innenkühlung aus.

Mit dem TC430 Supreme profitieren Anwender selbst bei langer Standzeit von dauerhaft hoher Gewindequalität. Die sehr glatte HIPIMS-Beschichtung reduziert Aufschweißungen bei Stahl-Werkstoffen mit hoher Adhäsion. Der für Gewindeformer typische, stabile Werkzeugquerschnitt ohne Spannuten und die spanlose Bearbeitung erhöhen die Prozesssicherheit. Walter bringt den TC430 Supreme mit und ohne Schmiernuten in den Abmessungen M2-M20 (metrisch) und M81-M161,5 (metrisch-fein) heraus. Neben der HIPIMS-Sorte WW60EL (HSS-E-PM + AlCrN) hat Walter den Gewindeformer auch in der TiN-beschichteten Sorte WW60AD (HSS-E-PM + TiN) im Programm. Als typische Einsatzgebiete für den Stahl-Spezialisten nennt Walter den allgemeinen Maschinenbau oder auch die Automobil- und Energieindustrie.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2021-tc430-supreme.aspx

Über Walter

Die Walter AG, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Die Walter AG beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

Firmenkontakt

Walter AG

Andrea Kimmerle

Derendinger Str. 53

72072 Tübingen

+49-7071-701-932

andrea.kimmerle@walter-tools.com

http://www.walter-tools.com

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Birgit Werz

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

0711 664759721

b.werz@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Bildquelle: © Walter AG