Hotel Investments AG sucht Hotelneubau Grundstücke in Berlin für Expansion

Die Hotel Investments AG, ein renommiertes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, sucht Hotelneubau Grundstücke in Berlin oder Entwicklungsprojekte mit Hotelplanung für den Hotelneubau.

Im Rahmen einer gezielten Expansionsstrategie beabsichtigt die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ihr Portfolio um moderne Stadthotels zu erweitern. Der Fokus liegt auf hochfrequentierten Innenstadtlagen, die Platz für den Neubau eines Hotels mit mehr als 100 Zimmern bieten.

Hotel Investments AG intensiviert Suche nach Hotelneubau Grundstücken in Berlin

Die Hotel Investments AG intensiviert ihre Suche nach Hotelneubau Grundstücken in Berlin. Das Unternehmen sucht Grundstücke, die sich besonders für den Neubau von Hotels mit über 100 Zimmern eignen. Zentrale Lagen Berlins sind besonders gefragt, da diese das größte Potenzial für eine erfolgreiche Hotelentwicklung bieten.

Die Hotel Investments AG setzt auf hochwertige, gut erreichbare Standorte, die den Anforderungen eines modernen Hotelbetriebes gerecht werden.

„Berlin ist und bleibt für uns ein strategisch wichtiger Standort. Wir suchen Hotelneubau Grundstücke in Berlin, um die Wachstumsstrategie der Hotel Investments AG weiter voranzutreiben“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Wir sind auf der Suche nach Grundstücken oder Entwicklungsprojekten mit Hotelplanung, die eine nachhaltige Wertentwicklung ermöglichen.“

Anforderungen an Hotelneubau Grundstücke in Berlin

Die Hotel Investments AG definiert klare Anforderungen für Grundstücke, die für den Hotelneubau in Berlin infrage kommen. Die wichtigsten Kriterien sind:

– Zentrale Innenstadtlage: Grundstücke sollten sich in beliebten und gut erreichbaren Lagen Berlins befinden.

– Fläche für mehr als 100 Zimmer: Das geplante Hotel muss Platz für mindestens 100 Zimmer bieten.

– Keine Erbbaurechte oder Teileigentum: Die Hotel Investments AG bevorzugt Grundstücke ohne Erbbaurechte und ohne Teileigentum, bei dem keine absolute Stimmenmehrheit vorhanden ist.

Interessierte Eigentümer, Bauträger oder Projektentwickler können ihre Angebote für den Hotelneubau an das Ankaufsteam der Hotel Investments AG zur Prüfung senden.

Hotel Investments AG sucht weitere Hotelneubau Projekte und Hotelimmobilien

Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit ihren Hotelbetreibern zählt das Unternehmen zu den bekanntesten Akteuren im Bereich Hotelinvestitionen und -betreibung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf den Hotelneubau, die Expansion seiner Hotelbetreiber-Partner sowie auf das Management eines breit gefächerten Hotelportfolios.

Neben der Suche nach Hotelneubau Grundstücken in Berlin ist die Hotel Investments AG auch an der Übernahme oder Pacht bestehender Stadthotels interessiert. Das Unternehmen prüft kontinuierlich Möglichkeiten für die Akquisition von betreiberfreien Hotels in Berlin sowie in anderen wichtigen Großstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Angebote von Hoteleigentümern für den Kauf, die Pacht oder die Übernahme bestehender Mietverträge werden ebenfalls geprüft.

Weitere Informationen zur Hotel Investments AG, ihren Investitionstätigkeiten und zum Thema „Hotel Investments AG sucht Hotelneubau Grundstücke in Berlin für Expansion“:

www.hotel-investments.ch und www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.