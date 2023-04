Hotelbetreiber T3 Hotels kooperiert mit Schweizer Hotelinvestor Hotel Investments AG

Hotelkooperation für Hotels in Deutschland, Österreich & Schweiz von Budget bis 4-Sterne: T3 Hotels wird Hotelbetreiber-Partner des Schweizer Hotelinvestors Hotel Investments AG.

Die Hotelbetreiber-Gruppe T3 Hotels ( www.t3-hotels.com) und der Schweizer Hotelinvestor Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) haben heute eine Kooperation bekannt gegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird T3 Hotels als Hotelbetreiber-Partner für weitere Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz fungieren.

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion und die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Hotelinvestor-Partner im Fokus der Aktivitäten.

Der Hotelbetreiber T3 Hotels gehört zum Reiseveranstalter TEAM 3 Reisen GmbH aus Mönchengladbach, der sich auf Skireisen und Sportreisen spezialisiert hat. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Schweizer Hotel Investments AG. Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, das Portfolio der T3 Hotels in der DACH-Region zu erweitern und zu stärken“, erklärt Geschäftsführer Roland Essmann.

T3 Hotels betreibt seit 1987 Hotels in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Neben den Berghotels in Vorarlberg und Graubünden, die alle in Top-Skigebieten liegen, kommen jetzt auch immer mehr Stadthotels in Deutschland dazu. Egal ob Gäste einen Skiurlaub buchen, im Sommer zum Wandern oder Biken kommen, mit einer Reisegruppe durch die Alpen fahren oder einen Kurzaufenthalt in einem der Stadthotels buchen, das Team der T3 Hotels bietet seinen Gästen einen angenehmen Aufenthalt.

Zur Zeit betreibt die Hotelkette acht Hotels, weitere sind mit der Hotel Investments AG in Vorbereitung.

„Die Expertise und das Engagement des Hotelbetreibers T3 Hotels im Bereich der Budget-Hotels und Ferienhotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind eine perfekte Ergänzung für unser Hotelinvestment-Unternehmen. Wir werden unsere Präsenz in der DACH-Region damit weiter ausbauen“, so Holger Ballwanz, CEO der Schweizer Hotel Investments AG.

+++ Hotelankauf & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Gesucht werden von der Hotel Investments AG und ihrer Hotelinvestor-Partner betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern von Hotelimmobilien.

Angebote können von Hoteleigentümern, Hotelbetreibern oder Immobilienmaklern mit Direktmandat an die Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Hotelinvestor Holger Ballwanz.

