HR-Strategien für den Umgang mit PTBS am Arbeitsplatz.

Die Auswirkungen von Persönlichkeitsentwicklung auf die Leistung deiner Mitarbeiter.

11:37 Uhr: Eine unerwartete Begegnung, die alles veränderte

Ein ganz normaler Montagmorgen, der Duft von knusprigem Hähnchen erfüllt die Küche, während Kartoffeln auf dem Ofen köcheln. Doch was um 10:50 Uhr als eine einfache Paketübergabe beginnt, verwandelt sich in eine tiefe, menschliche Verbindung. Vor meiner Tür steht eine Frau, deren rechte Gesichtshälfte mit rosa Karo Tape bedeckt ist. Ihre Antwort auf meine flüchtige Bemerkung über das Tape öffnet eine neue Welt: eine Gesichtslähmung aufgrund eines seltenen, gutartigen Gehirntumors.

Unser Gespräch vertieft sich schnell, geführt von unserer gemeinsamen Sprache, der Körperintelligenz und der Wahrnehmung. Wir teilen persönliche Geschichten und Erkenntnisse – von langen Wartezeiten in der Ergotherapie bis zu den Auswirkungen einer Präeklampsie auf ihr Kind und unsere Erfahrungen mit Energiearbeit und Quantenheilung. Es wird uns klar, dass es essenziell ist, unser Leben aktiv in die Hand zu nehmen, anstatt von prägenden Traumata beherrschen zu lassen.

Für Dich als HR-Manager und Führungskraft: Warum ist diese Erkenntnis wichtig?

Fühlst Du Dich und Dein Team wirklich verstanden? In der heutigen schnelllebigen und oft unbarmherzigen Arbeitswelt ist es mehr als je zuvor von entscheidender Bedeutung, dass Du die Bedeutung von Persönlichkeitsentwicklung und mentaler Gesundheit erkennst. Indem Du Deinen Mitarbeitern hilfst, die Fesseln ihrer prägenden, traumatischen Erfahrungen zu sprengen, eröffnest Du ihnen nicht nur einen Weg zu innerem Frieden, sondern entfesselst auch ein Maß an Kreativität und Engagement, das ohne diese Befreiung unerreichbar wäre.

Die Bilanz für Dein Unternehmen:

Stelle Dir eine Arbeitsumgebung vor, in der sich jeder Mitarbeiter vollständig akzeptiert und verstanden fühlt, wo jeder Einzelne die Kraft hat, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und mit neuer Energie voranzuschreiten. Durch Investitionen in die Weiterbildung und Unterstützung bei der Überwindung persönlicher Traumata schaffst Du eine resilientere, motiviertere Belegschaft. Dies führt zu geringeren Fehlzeiten, einer stärkeren Unternehmenskultur und letztlich zu besseren Geschäftsergebnissen. Mitarbeiter, die sich unterstützt und verstanden fühlen, sind das Rückgrat eines jeden erfolgreichen Unternehmens. Sie sind nicht nur Mitarbeiter – sie sind Champions Deiner Vision und Katalysatoren des Wandels.

Indem Du Deinen Mitarbeitern die Werkzeuge an die Hand gibst, um ihre inneren Kämpfe zu überwinden, schaffst Du eine Umgebung, in der Innovation und Leidenschaft gedeihen. Das ist die wahre Kraft der Persönlichkeitsentwicklung in der modernen Arbeitswelt. Biete Deinem Team die Möglichkeit, sich nicht nur als Fachkräfte, sondern auch als Menschen zu entfalten. Das Ergebnis? Ein Unternehmen, das nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern auch eine Quelle des Stolzes und der Zufriedenheit für jeden, der mit ihm verbunden ist.

Persönlichkeitsentwicklung Seminar für traumatisierte Mitarbeiter

Persönlichkeitsentwicklung & Stressbewältigung Helene Kollross – Weiterbildung

Programm für Führungskräfte Burnout Prävention, posttraumatische Belastungsstörungen & Persönlichkeitsentwicklung – StressFree I IHK-Kompetenz-Training I mehr Erfolg und Wohlbefinden durch mentale und physische Gesundheit

Ausgezeichnet: Top-Dienstleister 2022 & 2023 & 2024 von ProvenExpert

YouTube-Kanal: https://studio.youtube.com/channel/UCw6tW3LfetN2KZ_6TlFjAOw

Podcast: https://open.spotify.com/show/0Hd9qlwuPZIOj4O0sjoToz

Kontakt

Persönlichkeitsentwicklung Helene Kollross Weiterbildung & Stressbewältigung

Helene Kollross

Nordendstraße 13

89352 Ellzee

+491628509031



https://www.helene-kollross.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.