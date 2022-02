Ihr neuer Standort im Herzen von Winterthur

Komplett saniertes Geschäftshaus “Zum roten Löwen” bietet Büro- und Gewerbeflächen zur Miete

In der beliebten Marktgasse, der gut besuchten Fussgängerzone von Winterthur, stehen insgesamt 456m² Büro- und Gewerbeflächen zur Miete frei. Diese Flächen im Geschäftshaus “Zum roten Löwen” verteilen sich auf vier Etagen. Jede Einheit ist in sich abgeschlossen und die Grössen variieren zwischen 71 m² und 132 m².

Das Geschäftshaus “Zum roten Löwen”

Die Gewerbeliegenschaft wurde im Jahr 2019 komplett saniert. Sie besticht durch ihren charmanten Altstadtcharakter gepaart mit modernem Ausbaustandard. Aus allen Etagen des Geschäftshauses haben Sie einen direkten Blick auf die gut frequentierte Marktgasse. Dennoch ist die Gewerbeliegenschaft eine ruhige Oase inmitten der Fussgängerzone.

Der Ausbaustandard

Jedes Stockwerk ist im Treppenhaus mit einer voll ausgebauten WC-Anlage ausgestattet. Die Sanitärräumen und die allgemein zugängigen Zonen sind mit diversen Beleuchtungskörpern bestückt. Telekomnetz und Multimediainstallationen sind in den einzelnen Mietflächen bereits installiert. Die einzelnen Gewerbeflächen lassen sich nach Wunsch und Bedürfnis der Mieter entsprechend adaptieren.

Die Obergeschosse 1 und 5 warten fertig ausgebaut auf ihre neuen Mieter. Die Ausstattung umfasst Kunststoffbodenbeläge Belcolor Nevado, gestrichene Wände und Decken, sowie eingebaute Kälte- und Lüftungsanlagen (Zu-|Abluft) mit Volumenstromregler.

Die Büro- und Gewerbeflächen im 2. und 3. Obergeschoss können die Mieter entsprechend ihrer Bedürfnisse gestalten. Diese beiden Etagen befinden sich derzeit im Edelrohbau, jedoch inklusive Kälte- und Lüftungsanlagen.

Im 1.-3. Untergeschoss sind Lager- und Archivflächen in Grössen zwischen 10m² und 170m² verfügbar. Diese können bei Bedarf angemietet.

Lage, Angebot und Erreichbarkeit

Ihre Kunden und Mitarbeiter werden sich an der zentralen Lage der Büro- oder Gewerbeflächen erfreuen. Ein grosses Shopping-Angebot und eine Vielzahl an Restaurationsbetrieben sind in unmittelbarer Umgebung. Die Gewerbeliegenschaft “Zum roten Löwen” ist schnell und unkompliziert mit dem ÖV, Velo oder Auto zu erreichen.

Kanton Zürich und Stadt Winterthur

Nach seinem Bruttoinlandsprodukt (Stand Jahre 2018) ist der Kanton Zürich der wirtschaftsstärkste Kanton und somit das wirtschaftliche Zugpferd der Schweiz. Der Kanton Zürich bietet ansässigen Unternehmen sehr gute Rahmenbedingungen.

Zwischen den beiden Wirtschaftsräumen, der Stadt Zürich und der Ostschweiz, liegt der Standort Winterthur Area. Als sechsgrößte Stadt der Schweiz hat sich Winterthur, die einstige Industriestadt, zu einer modernen Dienstleistungs-, Bildungs- und Kulturstadt gemausert.

Besondere Vorteile der Gewerbeliegenschaft “Zum roten Löwen” sind:

– Ausgeprägte Wirtschaftsförderung im Kanton

– Sehr hohe Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter

– Direkte Nähe zum größten Binnenmarkt der Schweiz

– Hervorragende Innenstadtlage

– Ausgezeichnete Verkehrslage

– Nähe zum Flughafen Zürich und der Stadt Zürich

Mehr Informationen zu der Gewerbeliegenschaft finden Sie auf der Website: https://www.marktgasse72.com/

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.