Immobilienverwaltung: REBA IMMOBILIEN AG erweitert Hausverwaltungsdienstleistungen für Joint Venture Partner, Kunden und betreute Mandanten

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) agiert mit ihrer Hausverwaltungssparte, der REBA Hausverwaltung ( www.reba-hausverwaltung.de), jetzt auch für Joint Venture Partner, Kunden und betreute Mandanten. Die Dienstleistungen der REBA Hausverwaltung erstrecken sich dabei auf Gewerbeimmobilien, Hotelimmobilien und Wohnimmobilien mit Fokus auf Wohnanlagen ab 100 Wohneinheiten.

REBA Hausverwaltung: Umfassende Verwaltungsdienstleistungen für diverse Immobilientypen

Die REBA Hausverwaltung bietet spezialisierte Verwaltungsdienstleistungen für verschiedene Immobilienarten an:

– Gewerbeimmobilien: Effiziente Verwaltung gewerblicher Objekte und Betreiberimmobilien, einschließlich aller Aspekte der Vermietung, von der Mietersuche und Neuverpachtung bis zur Vertragsverwaltung.

– Hotelimmobilien: Komplette Betreuung von Hotelimmobilien und Verwaltung von Hotels innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG).

– Wohnimmobilien: Spezialisiert auf die Verwaltung großer Wohnanlagen mit mindestens 100 Wohneinheiten, inklusive aller Dienstleistungen von der Mieterauswahl bis zur Instandhaltung.

Zielgerichtete Strategien zur Maximierung der Immobilieneffizienz

„Unser Ziel ist es, die Effizienz der Immobiliennutzung zu maximieren und gleichzeitig Leerstände zu minimieren, um eine nachhaltige Profitabilität sicherzustellen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Wir passen unsere Vermietungs- und Verwaltungsstrategien individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden an, um effiziente und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.“

Dienstleistungen, die den Wert und die Attraktivität der Immobilien steigern

Die REBA Hausverwaltung übernimmt das gesamte Spektrum an Verwaltungsaufgaben, darunter Betriebskostenabrechnung, Finanzmanagement, Sanierungsmanagement sowie die Instandhaltung und Instandsetzung der Immobilien, um deren Langlebigkeit und Wert zu maximieren. Das erfahrene Team gewährleistet, dass alle Immobilientransaktionen professionell und reibungslos ablaufen.

Weitere Informationen zur REBA Hausverwaltung, der Immobilienverwaltung der REBA IMMOBILIEN AG:

www.reba-hausverwaltung.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

